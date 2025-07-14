Gazze'deki İnsani Durum Vahim - Son Dakika
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Gazze'deki İnsani Durum Vahim

14.07.2025 20:35
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de iyileşme olmadığını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail ile Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesine yönelik yaptıkları anlaşmanın ardından "yeterli iyileşme" görmediklerini belirterek, "(Gazze'de) durum çok vahim ve bu nedenle sahada gerçek bir gelişme görmemiz gerekiyor." dedi.

Kallas, AB-Güney Komşuluk Bölgesi Bakanlar Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail ile Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesine yönelik varılan anlaşmanın ardından sahada "yeterli iyileşme" gözlemlenmediğini vurgulayan Kallas, "(Gazze'de) durum çok vahim ve bu nedenle sahada gerçek bir gelişme görmemiz gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Kaja Kallas, Gazze halkına daha fazla yardım kamyonunun ulaşması gibi bazı olumlu gelişmeler olduğunu savunarak, "Ancak elbette bunun yeterli olmadığını biliyoruz ve sahadaki durumu iyileştirmek için üzerinde mutabık kaldığımız hususların sahada da uygulanması adına daha fazla baskı yapmamız gerekiyor." dedi.

ABD'nin Rusya'ya gümrük tarifesi çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya yeni silah teslimatı ve 50 gün içinde anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya yönelik gümrük tarifelerini artıracağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Kallas, "Bir yandan Başkan Trump'ın Rusya'ya karşı güçlü duruş sergilemesi çok olumlu, öte yandan her gün masum sivillerin öldürüldüğünü düşünürsek, 50 gün çok uzun bir süre." diye konuştu.

Kallas, 10 Temmuz'da Tel Aviv'in, AB-İsrail arasındaki diyalogların ardından Gazze'ye günlük gıda ve diğer kamyonların girişinin artırılması, Ürdün ve Mısır yardım yollarının yeniden açılması, fırın ve mutfaklar yoluyla gıda malzemelerinin dağıtımının sağlanması, insani yardım tesislerinin kullanımı için yakıt teslimatının yeniden başlatılması, yardım çalışanlarının korunması, su arıtma tesisine elektrik tedarikinin yeniden verilmesi gibi adımlarda anlaştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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