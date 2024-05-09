Gazze'deki İsrail vahşetini kınayan bildiriyi öğrencilerle seslendirdiler - Son Dakika
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Gazze'deki İsrail vahşetini kınayan bildiriyi öğrencilerle seslendirdiler

İş insanı, yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek Gazze'deki İsrail vahşetini kınayan bir bildiriyi seslendirdi. Yıldız, Refah'a karşı yapılan saldırılara sessiz kalmayacaklarını belirtti.

09.05.2024 19:24
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Gazze'deki İsrail vahşetini kınayan bildiriyi öğrencilerle seslendirdiler

Refah için ses vereceğiz, susmayacağız

ERZURUM - İş insanı, yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle deneyimlerini anlattığı bir programda bir araya geldi. Yıldız, sunumunun ardından öğrencilerle birlikte Gazze'deki İsrail vahşetini kınayan bir bildiriyi seslendirdi. "Refah'a karşı canice saldırılar düzenlenirken buna sessiz kalmayacağız." dedi.

ATO Congresium Yönetim Kurulu Başkan Vekili, iş insanı, yapımcı, yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, "Gelecek Henüz Avuçlarınızda: Gençler Geleceğimiz" başlıklı kariyer ve motivasyon programlarının sonuncusunda Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Kariyer Rotası kulübünün düzenlediği program İletişim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti. "Gençler, kararlı ve güçlü olun. Asla cesaretinizi ve güveninizi kaybetmeyin. Kendinize inanın ve emin adımlarla ilerleyin" sözleriyle konuşmasına başlayan Yıldız, gençlere deneyimlerini aktardı. "Çalışmaktan ve emek vermekten asla geri durmayın. Negatif düşüncelerden ve olumsuz etkilerden uzak durun. Sevgi dolu, saygı dolu ve samimi olun. Başarı ve mutluluk yolculuğunuz sizinle başlar." ifadelerini kullanan Yıldız'ın konuşması ilgiyle takip edildi. Öğrencilere staj imkanı sağlayacağını da belirten Yıldız, konuşmasının sonunda sahneye çağırdığı katılımcılarla birlikte Gazze'de yaşanan katliama dikkat çeken bir mesajı seslendirdi.

Yıldız, Gazze'deki insanlık dışı vahşeti, üniversite öğrencilerinin barışçıl protestolarına karşı gösterilen şiddeti ve Refah'a yapılan saldırıları kınadığı mesajda, şu çağrılarda bulundu: "Dünya refah içinde yaşarken, Refah'ta çocuklar ölüyor. Katiller; Gazze nefessiz yardımsız kalsın diye son kapıyı da kapatmak istiyor. Sesimizi yükseltelim. Refah Sınır Kapısı'na yakın çok sayı da bina roketlerle hedef alınmışken, Refah'a karşı canice saldırılar düzenlenirken sessiz kalmayacağız. Susmayacağız. Katiller, Gazze'nin nefessiz, yardımsız kalmasını istiyor. Oysa zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır. Refah için ses vereceğiz. Bu katliama seyirci olanlar ve hiçbir şey yapmayanlar bu katliama ortaktır. Bu vahşeti barışçıl yöntemlerle protesto eden üniversite öğrencilerine şiddet uygulanıyor. Columbia'dan Yale'e, New York Üniversitesi'nden Harvard'a birçok üniversitedeki protestocular, üniversitelerinden Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ediyor. Ancak, bu taleplere karşı gösterilen orantısız tepkilerde öğrenciler gözaltına alınıyor ve üniversiteler protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiyor. Bu barışçıl tepkiye karşı gösterilen şiddetli yanıt, temel insan hakları ve akademik özgürlüklere vurulmuş bir darbedir. Bu durumu derin bir üzüntüyle kınıyoruz."

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun katliam politikasına ve Gazze olaylarına duyarsız kalanların insanlık tarihindeki zulmün bir parçası olduklarını ve hesap vereceklerini belirten Yıldız, şöyle seslendi: "Gelecek nesillere karşı sorumluluklarını yerine getirmeyenler, tarihin mahkemesinde yargılanacaklar. Barış İçin Sesimizi Yükseltiyoruz, Şiddeti Kınıyoruz. Gazze'de yaşanan acılar için artık hesap verme zamanı geldi de geçiyor bile. Dünya genelinde yaşanan katliamlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen aktörlerden biri olduğu iddia ediliyor. Joe Biden yönetiminin soykırıma koşulsuz destek verdiği ve suskun kalanların da bu vahşete ortak olduğu belirtiliyor. Ancak Amerika'daki üniversiteler ve dünya genelindeki akademisyenler, soykırıma karşı seslerini yükseltiyor ve bunun sona erdirilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak demokrasi dersi vermeye çalışan Amerika ve işbirlikçileri, akademisyenlere ve öğrencilere şiddet uyguluyorlar. Biden yönetimi ve Netanyahu yönetimi, soykırımdan sorumlu tutulan işbirlikçilerin yargılanmasını bekliyoruz. Üniversitelerin soykırıma karşı ayaklandığını ve gençlerin bunu durduracağına inanıyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan büyük bir mücadele veriyor ve biz her zaman yanındayız. Türkiye, Filistin'in ve Gazze'nin yanında yer alacak ve soykırımı yapanların yanında asla yer almayacak."

Hasan Yıldız, programın sonunda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz'a, Dekan yardımcısı Doç. Dr. Elif Küçük Durur'a ve İletişim Fakültesi öğrencilerine teşekkürlerini sundu.

Kaynak: İHA

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