Gazze Şeridi'nde Filistin Toprak Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Toprak Günü'nün 50'nci yılını, çeşitli etkinliklerle anan Filistinliler, topraklarına bağlılık mesajı verdi.

İsrail'in kuşatması ve saldırıları altında enkaza dönen Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, 30 Mart Toprak Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Gazze kentinde kültürel faaliyetlerin yanı sıra toprağa bağlılığın sembolü olarak zeytin ağaçları ekildi, duvarlara vatan temalı resimler çizildi, Filistin'in geleneksel halk oyunu "Debke" gösterisi yapıldı.

Filistinliler, toprakları için gösterdikleri direnişin simgesi haline gelen Toprak Günü'nde yapılan bu etkinliklerle vatanlarına bağlılık mesajı verdi.

"Zeytin ağacı dikmek, toprağa kök salmanın ifadesidir"

Gazze Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, Toprak Günü'nün Filistin'in ulusal haklarına bağlılığı temsil ettiğini söyledi.

Filistinlilerin tüm meydan okumalara rağmen daima topraklarını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Serrac, "Zeytin ağacı dikmek Filistinliler için özel sembolik bir anlam taşır. Zeytin ağacı dikmek, toprağa bağlılığın ve kök salmanın ifadesidir. Ayrıca Filistinlilerin topraklarından koparılma planlarının başarısız olacağı mesajıdır." diye konuştu.

Gazze kentinde gösteri

Gazze kentindeki Kızılhaç binası önünde de "vatana bağlılık" gösterisi yapıldı. Göstericiler, İsrail'in Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek verilen gösteride, Filistin halkının ulusal meşru haklarına vurgu yapıldı.

Gösteride konuşan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Genel Merkez Komitesi Üyesi Mahir Mezher, Filistin halkının, Toprak Günü'nün 50. yılını şehitlere ve esirlere bağlılığını yineleyerek ve ulusal ilkelere sıkı sıkıya sarılarak andığını belirtti.

Mezher, "Bu yıl dönümü, ulusal ve İslami güçlerin yanı sıra kanaat önderleri ve önde gelen şahsiyetlerin katılımıyla, Gazze'den Batı Şeria'ya, Kudüs'ten 1948 toprakları olarak anılan iç bölgelere kadar Filistin halkının kan ve kader birliğini vurgulamak amacıyla gerçekleştiriliyor." dedi.

Filistinlilerin karşı karşıya kaldıkları yıkım ve sıkıntılara rağmen şehitlere vefayı sürdüreceğini vurgulayan Mezher, "Binlerce şehit ve yaralı veren Gazze, bugün Filistin halkının hedefleri gerçekleşene kadar mücadele yolunda ilerleme konusundaki kararlılığını yineliyor." ifadelerini kullandı.

Kimlikten Renkler sergisi düzenlendi

Tarımsal Kalkınma Derneği ise "Yarım asırlık direniş – Hayat ekiyoruz" sloganıyla Gazze'nin Şeyh Aclin Mahallesi'nde onlarca gönüllünün katılımıyla ağaç dikme etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılanlar, girişimin özellikle bölgede tarım arazilerinin geniş çaplı tahribata uğradığı bir dönemde toprak ve tarımın önemine ilişkin farkındalığı artırmayı amaçladığını söyledi.

Gazze kentinin batısındaki El-Vahde Caddesi'nde bulunan Vicz salonu da "Kimlikten Renkler" başlıklı bir sanat sergisine ev sahipliği yaptı.

Sergide, Filistin çevresi ve halk mirasından ilham alan eserler yer alırken, Filistin insanının toprağı ve tarihiyle bağını yansıtan çalışmalar sergilendi.

Bir grup genç kız da direniş ve ulusal kimlik temalarını yansıtan duvar resimleri yaptı.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitmiş ve gösteriler düzenlemişti.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürmüş, binlerce kişiyi yaralamıştı.

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deyr Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazanmıştı.

Olayın gerçekleştiği tarihte Deyr Hanna beldesinde yaşayan Filistinlilerin yaklaşık yüzde 20'sini Hristiyanlar, geri kalanını ise Müslümanlar oluşturuyordu.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor."

Kaynak: AA

Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:36:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.