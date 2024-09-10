Gazze'de Yakıt Sıkıntısı Aşılama ve Hastaneleri Etkiliyor - Son Dakika
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Gazze'de Yakıt Sıkıntısı Aşılama ve Hastaneleri Etkiliyor

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü, Gazze Şeridi'ndeki yakıt sıkıntısının hastanelerin düzenli hizmet vermesini ve çocuk felci aşılama kampanyasını etkilediğini bildirdi. Yakıt eksikliği nedeniyle hastaneler ve Filistin Kızılayı faaliyetlerini minimum düzeyde sürdürebiliyor.

10.09.2024 14:50
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Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü (DSÖ) Tarik Jasarevic, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yakıt sıkıntısının hastanelerin düzenli hizmet vermesini ve bölgede bugün başlayacak "çocuk felci aşılama kampanyası"nı etkilediğini bildirdi.

Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'de başlayan, şeridin orta kesimi ve güneyinde tamamlanan "çocuk felci aşılama kampanyası"nın bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam edeceğini söyleyen Jasarevic, şu ana kadar 446 binin üzerinde çocuğun aşılandığını açıkladı.

Jasarevic, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki aşılama kampanyası ve aynı bölgede bulunan Şifa Hastanesi için yakıt taşıyan iki ayrı BM misyonunun (İsrail güçleri tarafından) yaklaşık 8 saat bekletildiğini belirtirken "Ne yazık ki bu münferit bir olay değil. Geçmişte de bu olaylar yaşandı. Geçen hafta 4 defa Şifa Hastanesine ulaşmaya çalıştık ama olmadı. Ağustosta (İsrail tarafından) reddedilen erişim talebi sayımız 2 katına çıktı. Bu durum ekiplerimizin hastanelere ulaşmasının, oralara yakıt ve tıbbi malzeme getirmesinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in zorla yerinden etme talebinde bulunduğu bazı alanların da aşılama boyunca "çatışmalara insani ara verilmesi taahhüt edilen" bölgeler arasında yer aldığını anımsatan Jasarevic, taraflara kampanya döneminde bu taahhüde uymaya devam edilmesi çağrısında bulundu.

Özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yakıt sıkıntısının yaşandığına vurgu yapan Jasarevic, Endonezya Hastanesinin yakıt eksikliği nedeniyle bazı servislerini durdurmak zorunda kaldığını söyledi.

Jasarevic, Filistin Kızılayının da yakıt eksikliği nedeniyle faaliyetlerini minimum düzeyde sürdürebildiğini kaydetti.

"Bugün yeniden Gazze Şeridi'nin kuzeyine yakıt ikmali ve 8 hastanın güneye tıbbi tahliyesi için çabalıyoruz." ifadelerini kullanan Jasarevic, erişim konusunda işlevsel bir çözümün olmamasının insani yardımları inanılmaz derecede zorlaştırdığını dile getirdi.

Jasarevic, hastanelerin düzenli hizmet verebilmesi ve aşı kampanyasının sağlıklı devam etmesi için Gazze Şeridi'nin kuzeyine engelsiz olarak yakıt ve yardım malzemeleri taşımalarının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Yakıt Sıkıntısı Aşılama ve Hastaneleri Etkiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de Yakıt Sıkıntısı Aşılama ve Hastaneleri Etkiliyor - Son Dakika
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