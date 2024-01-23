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Gazzeli kanser hastası, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Gazzeli kanser hastası, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

İSRAİL'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında tedavi için Ankara'ya getirilen Gazzeli kanser hastası Riyah Mahmoud Muhammed (67), doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Muhammed'in cenazesi, cenaze namazının ardından Ankara'da toprağa verildi.

Gazzeli kanser hastası, Ankara\'da son yolculuğuna uğurlandı
23.01.2024 - 15:22,
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Gazzeli kanser hastası, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

İSRAİL'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında tedavi için Ankara'ya getirilen Gazzeli kanser hastası Riyah Mahmoud Muhammed (67), doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Muhammed'in cenazesi, cenaze namazının ardından Ankara'da toprağa verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Kasım'da Türkiye'ye getirilen ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan kanser hastası Riyah Mahmoud Muhammed, 2 ay sonra 20 Ocak'ta doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Muhammed için bugün öğle namazı sonrası Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Keçiören Belediye Başkanı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri katıldı. Muhammed'in tabutuna Türk bayrağı ve Filistin bayrağı örtüldü. Muhammed'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GAZZE'YE ZİYARET İÇİN GİTMİŞ

Aslen Filistinli olan ancak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşayan Muhammed'in çatışmalar başlamadan önce aile ziyareti için Gazze'ye gittiği belirtildi. Çatışmalar sonrası Gazze'de mahsur kalan Muhammed'in, ailesinin girişimleriyle Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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