Gebe Köpek Kurtarılamadı, Yavruları Anne Kedi Sahiplendi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bayramın son günü bitkin halde bulunan gebe köpek kurtarılamadı, ancak iki yavrusu hayata tutundu. Annesiz kalan yavru köpeklere barınaktaki bir dişi kedi sahip çıktı.

Alanya'da dün sağlık durumunun kötü olduğu ve karnında ciddi şişlik bulunduğu ihbar edilen hasta bir köpek, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak Demirtaş Hayvan Barınağı'na götürüldü. Bayram nöbetinde görev yapan veteriner hekimler ve teknikerler tarafından acil müdahaleye alınan gebe köpek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda anne karnındaki iki yavru köpek yaşama tutundu.

'ANNE KÖPEĞİ KAYBETTİK, YAVRULARI KURTARDIK'

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı ve Veteriner Hekim Ali Yenialp, köpeğin doğum yapamadığını ve ağır durumda barınağa getirildiğini belirterek, "Köpek doğuramamış. Barınağa ulaştığında son nefeslerini veriyordu. Tüm hazırlıklarımızı yaptık ancak anne köpeği kaybettik. Buna rağmen iki yavruyu kurtarmayı başardık. Hekimlerimiz göbek bağlarını kesti, kuruttu ve besledi" dedi.

ANNE ŞEFKATİ İÇİN ÇÖZÜM DİŞİ KEDİ

Yavruların hayatta kalabilmesi için sadece beslenmenin yeterli olmadığını vurgulayan Yenialp, anne sıcaklığı ve şefkatinin önemine dikkat çekti. Barınakta tedavisi tamamlanan ve kendi yavruları bulunan bir kedinin yavru köpeklere kontrollü şekilde yaklaştırıldığını anlatan Yenialp, "Anne kedi önce kokladı, ardından yavruları kabul etti. Yalayıp temizledi, adeta sahip çıktı. Şu an yavru köpekler hem veteriner hekimlerimizin biberonla verdiği sütle besleniyor bazen de anne kediden süt emiyor. Hem de anne kedinin sıcaklığı ve şefkatiyle büyüyor" diye konuştu.

BAYRAMDA DA KESİNTİSİZ HİZMET

Barınakta bayram süresince nöbet sistemiyle kesintisiz hizmet verildiğini de belirten Yenialp, "Bayram boyunca barınağımız boş kalmadı. Veteriner hekimlerimiz ve ekiplerimiz nöbetleşe görev yaptı. İhbar gelir gelmez müdahale edildi ve tüm imkanlar seferber edildi" ifadelerini kullandı.

YAVRULARIN DURUMU KRİTİK

Yavruların henüz çok küçük olduğunu ve hayati risklerinin sürdüğünü belirten yetkililer, sürecin yakından takip edildiğini kaydetti. Özel bir alanda koruma altına alınan yavru köpeklerin düzenli olarak beslendiği ve sağlık durumlarının kontrol altında tutulduğu belirtildi.

YAVRU KÖPEKLER, YAVRU KEDİLERLE BİRLİKTE

Öte yandan barınakta yaşanan anlar kameralara da yansıdı. Görüntülerde yavru köpeklerin, yavru kedilerle birlikte anne kedinin yanına sokularak süt emmeye çalıştığı yer aldı.