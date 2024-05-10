Gebze'de otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaralanan futbolcu hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki futbolcu, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İstasyon Mahallesi'nde 29 Nisan'da otomobilin yol kenarındaki korkuluklara çarparak 8 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralanan Bayram Gaymaz (17), Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Gaymaz'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Sırasöğütler Mahallesi'ndeki Yeşil İrfaniye Camisi'ne getirildi.
Darıcaspor 17 yaş altı takımda futbol oynadığı öğrenilen Gaymaz'ın cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Balçık Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine Gaymaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkan Vekili Kenan Demirbaş, Darıcaspor yöneticileri, futbolcu ve öğrenci arkadaşları katıldı.
Aynı kazada yaralanan Yunus Emre Savaş da 1 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
İstasyon Mahallesi 1493/2 Sokak'ta seyreden Enes Talha T'nin kullandığı 41 AHP 408 plakalı otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından çalılık alana düşmüş, kazada sürücü ile otomobildeki İbrahim G, Emir A, Yunus Emre Savaş ve Bayram Gaymaz yaralanmıştı.
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