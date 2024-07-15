Gebze\'de Polis Memuruna Saldırı: Yaralılar Var

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, evinde ailesi ile kavga etti. Saldırgan, ihbar üzerine adrese eve gelen polis memurunu tornavida ile yüzünden yaraladı. Saldırgan, özel harekat polisleri tarafından gözaltına alınırken, yaralanan polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğleden sonra Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1757'nci Sokak üzerinde meydana geldi. Binanın 1'inci katında yaşayan ismi öğrenilemeyen bir kişi, ailesiyle kavga etti. Tartışma seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Saldırgan, binaya girerek olayı kontrol etmek için dairenin kapısına giden polis ekibine tornavida ile saldırdı. Saldırıda bir polis memuru yüzünden yaralandı. Saldırgan kendisini eve kapatırken, olay yerindeki polis ekibinin durumu bildirmesi üzerine adrese özel harekat polisleri sevk edildi. Yüzünden yaralanan polis memuru, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın dışarı çıkmasına yönelik yaklaşık 2 saat süren müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından özel harekat polisleri şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon düzenledi. Eve giren özel harekat polisleri, saldırgan şahsın kendisini de yaraladığını belirledi. Evden çıkarılan saldırgan, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.