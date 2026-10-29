Geçen yıl tek başına kutladığı Cumhuriyet Bayramı’nı bu kez arkadaşlarıyla kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Geçen yıl tek başına kutladığı Cumhuriyet Bayramı’nı bu kez arkadaşlarıyla kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Geçen yıl tek başına kutladığı Cumhuriyet Bayramı’nı bu kez arkadaşlarıyla kutladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'nın Ilgın ilçesinde geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı okulun tek öğrencisi olduğu için tek başına kutlayan İlayda Kozlu, bu yıl ilçe merkezinde yapılan törene katılıp, şiir okuyarak, diğer öğrenci arkadaşlarıyla kutladı.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı okulun tek öğrencisi olduğu için tek başına kutlayan İlayda Kozlu, bu yıl ilçe merkezinde yapılan törene katılıp, şiir okuyarak, diğer öğrenci arkadaşlarıyla kutladı.

Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi, 2014 yılında belde statüsünden, mahalle statüsüne geçti. Mahalledeki nüfus sayısının azalmasıyla birlikte Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'ndaki öğrenci sayısı da yıldan yıla düşünce, geçen yıl okulda tek öğrenci İlayda Kozlu kaldı. Okulun tek öğretmeni ve müdürü Muhammed Bağ da geçen eğitim-öğretim yılında okulun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu'ya eğitim verdi. Bu yıl 4'üncü sınıfa geçen İlayda Kozlu'ya ise arkadaş geldi. Okula yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencisi Şerife Nur Özdemir ile birlikte öğrenci sayısı 2 oldu.

GEÇEN YIL TEK ÖĞRENCİ OLARAK KUTLAMIŞLARDI

Geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okulda tören düzenlendi ve İlayda Kozlu, tek başına bayramı kutladı. Ancak bu yıl, okul olarak ilçe merkezindeki statta düzenlenen toplu törene katıldıkları için hem İlayda Kozlu, hem de okulun yeni öğrencisi Şerife Nur Özdemir, diğer arkadaşlarıyla birlikte coşku içinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İlayda Kozlu, okulunu temsilen 'Cumhuriyet' adlı şiiri okuyarak da törene renk kattı.

Ilgın Kaymakamı Mustafa Maslak ile Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürü Olcay Günay da iki öğrenciyle yakından ilgilendi.

Mutluluğunu dile getiren İlayda Kozlu, "Geçen sene 29 Ekim'i öğretmenimle tek başıma kutlamıştım. Ama bu sene 29 Ekim'i ilçe merkezinde arkadaşlarımla kutladım. Törende şiir okudum. Arkadaşlarımın gösterisini izledim, bu sene kalabalık bir 29 Ekim kutlaması oldu ve çok mutluyum" dedi.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BayramıGüncelKozluIlgınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu "Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular 6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
İstanbul’da korku dolu anlar Gençler besmele çekip kaçtı İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı Nesli tehlike altında Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
Neler oluyor ABD’de ekranlar kararacak, Avrupa’dan peş peşe uyarılar Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar
3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu İşte kazançları 3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları
Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı Bakanlıktan açıklama var Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:33
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
13:25
İspanya’daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı Yetkililerden kahreden bir çağrı var
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
13:10
Elazığ’da yürekleri ısıtan olay Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 14:10:39. #7.13#
SON DAKİKA: Geçen yıl tek başına kutladığı Cumhuriyet Bayramı’nı bu kez arkadaşlarıyla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android