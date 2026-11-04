Gelaoba İstasyonu'nun modernizasyonuyla Guizhou'daki hattın kapasitesi artırıldı - Son Dakika
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Gelaoba İstasyonu'nun modernizasyonuyla Guizhou'daki hattın kapasitesi artırıldı

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Gelaoba İstasyonu\'nun modernizasyonuyla Guizhou\'daki hattın kapasitesi artırıldı
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Guizhou'daki Weng'an-Machangping Demiryolu'nun güney-kuzey uzatma hattında istasyon kapasitesini artırma çalışmaları, Gelaoba İstasyonu'ndaki modernizasyonun tamamlanmasıyla sona erdi. 148 kilometre uzunluğundaki hat, eyalet için demiryolu yük taşımacılığında kilit önem taşıyor.

ZUNYİ, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Guizhou eyaletindeki Weng'an-Machangping Demiryolu'nun güney-kuzey uzatma hattı üzerindeki mevcut istasyonların kapasite artırma çalışmaları, salı günü Gelaoba İstasyonu'ndaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Çin Demiryolu 20. Büro Grubu tarafından inşa edilen 148 kilometre uzunluğundaki uzatma hattı, Guizhou eyaletinin demiryolu yük taşımacılığı açısından kilit öneme sahip projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua
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