Geleceğe İşbaşı Projesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Geleceğe İşbaşı 6. Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende genç kızlara hitap eden Bakan Göktaş, "6 ay süren bu eğitimlerin sonunda edindiğiniz mesleklerle hayatınızda daha güçlü bir başlangıç yapabilme imkanına sahipsiniz. Şimdi her biriniz geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceksiniz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da KADEM tarafından düzenlenen 'Geleceğe İşbaşı 6. Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Göktaş ile birlikte KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da katıldı. Katılımcılara hitap eden Bakan Göktaş, "Bu proje, genç kızların güçlenmesi için atılmış önemli bir adım. İnanıyorum ki bu proje, gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacak kızlarımızın yetişmesine vesile olmaya devam edecektir. Projede yer alanlar yalnızca kendi geleceklerini değil, aynı zamanda genç kızlarımızın toplumdaki yerini güçlendiren bir yolculuğun parçası da olacaktır. Bu projeyle kazanılan bilgi ve beceriler, sadece bireysel başarılar için değil, ülkemizin dönüşümü için de büyük bir önem taşıyor" dedi.

'PROJE KAPSAMINDA 165 GENÇ KIZIMIZ DESTEKLENDİ'

Düzenlenen projenin 2016 yılından beri devlet himayesindeki genç kızlar için mesleki ve kişisel gelişim imkanları sunduğunu belirten Bakan Göktaş, "Aldığınız eğitimler birer meslek edinmenin ötesinde, kendi potansiyelinizi keşfetmeniz için katkı sundu. İş hayatında başarı, medya okur-yazarlığı, güvenli sosyal medya kullanımı, manevi ve kültürel değerler, yasal haklar ve sağlıklı yaşam gibi konularda grup çalışmaları, seminerler ve atölyelerle yeni bakış açıları kazandınız. Bu süreçte alanında uzman kişilerle buluşarak, sizlere ilham olacak deneyimler elde ettiniz. 6 ay süren bu eğitimlerin sonunda edindiğiniz mesleklerle hayatınızda daha güçlü bir başlangıç yapabilme imkanına sahipsiniz. Şimdi her biriniz geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceksiniz. Sizden önce mezun olanlar gibi bu çok yönlü eğitimle staj ve istihdam süreçlerinde avantajlı bir konuma sahip olacaksınız. Proje kapsamında bugüne kadar, sizler gibi 165 genç kızımız desteklendi. Bugüne kadar projeye katılan genç kızlarımızın 118'i eğitimlerini başarıyla tamamladı. İstihdam hakkı elde eden 84 genç kızımız, kendilerine uygun kurumlarda iş imkanı elde etti. Bugün de eğitimlerini başarıyla tamamlayan yeni mezunlarımızın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU PROGRAM TOPLUMUMUZDA KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM BAŞLATACAKTIR'

Hem eğitim hem de istihdam konularında kadınlar için eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Göktaş, "Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programıyla yeteneklerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Fakat bu projenin en önemli yanı, sizlere mesleki beceriler kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda özgüven ve başarma azmi kazandırmasıdır. Kız çocuklarının eğitim, sağlık ve liderlik başta olmak üzere hayatın pek çok alanında eşit fırsatlara sahip olmalarına destek olmasıdır. Yetenekli, girişimci ve nitelikli her bir genç kızımız, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine doğrudan katkı sağlar. Bu anlamda bugün burada kazandığınız bilgi ve beceriler sadece sizin değil, içinde yaşadığınız topluma da büyük katkılar sağlayacak. Bu program, sadece bireysel başarı hikayeleri yazmakla kalmayacak. Aynı zamanda toplumumuzda köklü bir değişim başlatacaktır. Kız çocuklarımız ve genç kadınlarımız, burada edindikleri bilgi ve deneyimlerle hayatın her alanında fark yaratan bireyler olacaklardır" ifadelerini kullandı.