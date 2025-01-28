Geleneksel El Sanatçısı Türkay Yavaş, Körüklü Çizme Üretimini Sürdürüyor

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ORDU'da 'Geleneksel El Sanatçısı' unvanına sahip Türkay Yavaş (63), ata binmeyi kolaylaştırdığı için tercih edilen çizmelerin üretimini yapıyor. Yeni ustaların yetişmediğini belirten Yavaş, "Benden sonra bu çizmeleri yapan kalmayacak çünkü çırak bulamıyorum" dedi.

Altınordu ilçesinde yaşayan ve geçmiş dönemlerde ata binmeyi kolaylaştırdığı için tercih edilen çizmelerin üretimini yapan Türkay Yavaş, kentin ender körüklü çizme ustalarından biri olarak dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Geleneksel El Sanatçısı' unvanına sahip Yavaş, 2015'te ise yılın ahisi seçildi. Türkay Yavaş çırak yetişmediği için kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek birinin olmadığını söyledi. Yavaş, "Bu mesleğe 1975'te çırak olarak başladım ve o zamandan beri körüklü çizme yapıyorum. Şu an Karadeniz'de benden başka körüklü çizme yapan bir usta daha yok. Eskiden bölgemizde körüklü çizme yapılıyordu ama şu an maalesef yok. Maalesef diyorum çünkü artık çırak yetişmiyor. Çırak yetişmeyince normal olarak usta da yetişmiyor. Gelişen teknoloji ile birlikte artık birçok meslek yok oluyor. Körüklü çizme ustalığı da bu mesleklerden biri. Umarım körüklü çizme ustalığı zamanla yok olmaz ve gelecek nesillere aktarılır. Körüklü çizme sadece Ege ve Karadeniz'in değil Türkiye'nin kültür mirası ve korunması gerekiyor" diye konuştu.

'YÜRÜRKEN ÇİZMEDEN ÇIKAN SES KALİTEYİ GÖSTERİR'

'Eskiden körüklü çizmeyi zenginler ve ağaların giydiğini söyleyen Türkay Yavaş, "Körüklü çizmeyi Ege'de efeler, Karadeniz'de ise ağalar giyermiş. O zamanlar oldukça modaymış. Yürürken çizmeden çıkan sesler ise o çizmenin ve çizmeyi yapan ustanın kaliteli olduğunu gösterir. Çizmeyi yapacağım derileri ölçüp, kesiyorum. Çizmelerin içine koyacağım kalıpları ayarlıyorum. Diğer özel malzemelerimi de çizme yaparken titizlikle kullanıyorum. Eskisi kadar çok olmasa bile körüklü çizme giyenler şu anda da var. Yılda yaklaşık 100 çift körüklü çizme yapıp satıyorum. Körüklü çizmeler farklı parçalardan oluşur ve yapması oldukça zordur" ifadelerini kullandı.

'DÖNEM FİLMLERİNDE DE KULLANILIYOR'

Çeşitli sinema ve tiyatro oyuncularının da körüklü çizmeye rağbet gösterdiğini belirten Yavaş, "Dönem filmlerinde, dizilerde ve tiyatro sahnelerinde de kullanılmak üzere körüklü çizmeler yapıyorum. Eski zamanların ruhunu iyi yansıtmak için oyuncuların kıyafetleri ve ayakkabıları da o döneme uygun olmalı. Klasik bir körüklü çizmenin fiyatı şu an 7 bin liradan başlıyor. Kullanılan malzemeye göre bu fiyatlar yukarıya çıkabiliyor. Kişinin isteğine göre özel yapıldığı için fiyatlar her zaman değişiyor" dedi.

Haber-Kamera: ORDU,