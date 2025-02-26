Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 5. Bölge Finali Kırıkkale'de yapıldı. - Son Dakika
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Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 5. Bölge Finali Kırıkkale'de yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasının 5. Bölge Finali Kırıkkale'de yapıldı.

26.02.2025 09:16
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasının 5. Bölge Finali Kırıkkale'de yapıldı.

Nur Cami ve Külliyesi Konferans Salonu'ndaki imam hatip ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan yarışmaya, Kırıkkale'nin yanı sıra Kırşehir, Eskişehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Ankara, Karaman, Konya ve Mersin'den 20 öğrenci katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin ardından başlayan yarışmada öğrenciler, ezanı en güzel okumak için yarıştı.

Yarışma sonunda "ortaokul" kategorisinde Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Enes Karababa birinci, Karaman Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Akif Öğüt ikinci, Aksaray Sultanhanı Şehit Ahmet Dağlı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdülsamet Aktaş ise üçüncü oldu.

"Lise" kategorisinde ise birinciliği Karaman Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Kondu, ikinciliği Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tahir Küçükvan, üçüncülüğü de Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Askeroğlu elde etti.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Kırıkkale Müftüsü Mustafa Topal tarafından verildi.

Yarışmanın sonunda öğrenciler, semazen gösterisi sergiledi ve ilahi seslendirdi.

Vali Makas, törenin ardından yaptığı konuşmada, "Kur'an talebesi kardeşlerimize canı gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim sayılarını artırsın. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği nesile ihtiyacımız var. Sadece onların mesleki gelişimi noktasında değil, bu milletin ve ümmetin yarınları için bu gençlere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Güney de konuşmasında, yarışmanın ezanın güzelliğini ve önemini bir kez daha hatırlatmak, onu okuyanların seslerindeki aşk ve samimiyeti dinlemek için düzenlendiğini belirtti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 5. Bölge Finali Kırıkkale'de yapıldı. - Son Dakika

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