Genç Dostu Kent Ödülleri Sahiplerini Buldu

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Kentler Yönetişim Zirvesi'nde, Ankara, İstanbul ve Samsun büyükşehir belediyeleri "Genç Dostu Kent İyi Yönetişim Ödülü"ne layık görüldü. Dokuz büyükşehir belediyesine de "Genç Dostu Kent İyi Yönetişim Teşvik Ödülü" verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamını ileten İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Oğuz Demir, "Arzu ederdik ki tabii bu ödülü ben değil, Ekrem Başkan'ımız alsın. Çünkü bu süreçte en büyük emeği, en büyük çabayı veren isimlerin başında o geliyor" dedi.

TBB'nin ev sahipliği ve kurumsal desteğiyle, Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM) ve Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) tarafından Avrupa Birliği İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı kapsamında yürütülen "Anlamlı ve Kapsayıcı Gençlik Katılımının Geliştirilmesi (AKRAN) Projesi" çerçevesinde Genç Dostu Kentler Yönetişim Zirvesi gerçekleştirildi.

12 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ÖDÜL

Program kapsamında düzenlenen ödül töreninde; Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Genç Dostu Kent İyi Yönetişim Ödülü"ne layık görüldü. "Genç Dostu Kent İyi Yönetişim Teşvik Ödülü" ise Antalya, Aydın, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Ordu büyükşehir belediyelerine verildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ödül alırken yaptığı konuşmada Samsun'un, İstiklal Mücadelesi'nin ilk adımlarının atıldığı şehir olduğunu vurguladı. Doğan, kentin gençliğe güvenmeyi tarihinden öğrendiğini belirterek, gençlerin heyecanı, üretkenliği ve meselelere getirdikleri yeni bakış açılarının şehirlerin gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti. Doğan, gençlere yönelik çalışmaları bu anlayışla sürdürdüklerini kaydetti. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan, ödülün, gençlerin karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmaların karşılık bulduğunu gösterdiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar da ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın programa katılamadığını belirterek, Yavaş'ın gönderdiği mesajı okudu. Yavaş mesajında, gençlerin ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın her alanında daha etkin rol alabilmeleri için yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin eğitimden istihdama, kültür-sanattan spora kadar pek çok alanda fırsatlara erişimini artırmak ve kent yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Yavaş, genç dostu kent anlayışının yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çekti.

"ARZU EDERDİK Kİ BU ÖDÜLÜ BEN DEĞİL, EKREM BAŞKANIMIZ ALSIN"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın selamlarını ileten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Oğuz Demir ise şöyle konuştu:

"Arzu ederdik ki tabii bu ödülü ben değil, Ekrem Başkan'ımız alsın. Çünkü bu süreçte en büyük emeği, en büyük çabayı veren isimlerin başında o geliyor. Zorlu bir dönemden geçiyoruz ama bu zorluklara rağmen bizim kendi içimizde hem çalışma arkadaşlarımızla hem meclis üyesi arkadaşlarımızla konuştuğumuz çok net bir şey var: Biz bu çalışmaları yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz ortaya konan o vizyondan bir adım bile geri atmayacağız. Dolayısıyla bugün burada böyle bir ödülü İstanbul'un alması tabii bizim için büyük bir gurur. Ama bunun ötesinde, bundan çok daha fazlasını belki dünya çapında, dünyanın farklı yerlerinde bütün belediyelerimizle birlikte alabilmek de bir başka vizyon olsa gerek."

Biz gençliği, az önce bahsettiğim vizyon çerçevesinde, anlamaya çalıştığımız bir kitle olarak görmüyoruz. Biz gençlerle anlaşmaya çalışıyoruz. Biz gençleri dinlediğimiz bir kitle olarak görmüyoruz; biz gençlerle konuşmaya çalışıyoruz. En önemli araçlarından biri de İstanbul Gençlik Meclisi. Onlar da büyük bir çabayla komisyonla hem Belediye Meclisi komisyonlarında hem Başkan Vekilimizle hem ilgili bürokratlarımızla yakından çalışıyorlar. Biz haziran ayı itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesini çalışırken, bir yandan da Gençlik Meclisi'yle ya da başka katkı sağlamak isteyen gençlerle beraber oturuyoruz. Bütçemizi onlara gösteriyoruz. Zaten ödül alınan üç başlık özellikle söylendi: şeffaflık, karar alma süreçlerine katılım ve sorumluluk. Bu üçünün de gereğini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz.

"MERKEZİ YÖNETİMİN YETİŞEMEDİĞİ YERDE, BELEDİYELER OLARAK UMUTSUZLUĞU ORTADAN KALDIRMALIYIZ"

Türkiye çok zorlu bir ekonomik kriz döneminden geçiyor ve bu kriz dönemi neredeyse 5-6 yıla ulaşmış durumda. Kriz sadece iş dünyasını, sadece çalışanları etkilemedi; aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini, başta gençler olmak üzere, olumsuz etkiledi. İş bulmakta zorlanan ya da çalıştığı işten elde ettiği gelirle eğitimine paralel bir yaşam kuramayan, hayata baktığı yer maalesef bugün daha karamsar olan yaklaşık 40 milyona yakın gençten bahsediyoruz. Bizim yapmamız gereken şey, bu saatten sonra birilerinin yetişemediği, merkezi yönetimin yetişemediği yerde belediyeler olarak bu umutsuzluğu ortadan kaldırmaya çalışmak; daha iyi hizmetleri geliştirip dünya çapında sadece bugünün sorunlarıyla değil, geleceğin bugüne taşıdığı sorunlarla da boğuşmaya çalışmak.

Hepimiz konuşuyoruz; elimizde bir telefon var, içinde yapay zeka denen bir şey var. Bilgisayarlarımızda yapay zeka denen bir şey var. Verimliliği artırdığı, dünyayı değiştirdiği, dünyayı başka bir yere taşıdığı bilinen araçlar bunlar. Ama bunların yaratacağı bazı olumsuz sonuçlar da var. Şimdiden keşke merkezi yönetim görse ama hep beraber, biz en azından belediyeler olarak, oranın göremediğini dönüp ya da görebiliyorsa orayla birlikte hareket edip bu sorunların şimdiden önlemini almak zorundayız diye hissediyorum. Tekrar seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan adına sizlere selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum."