Genç Fatma'nın Karaciğeri Tır Şoförünü Hayata Döndürdü - Son Dakika
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Genç Fatma'nın Karaciğeri Tır Şoförünü Hayata Döndürdü

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19 yaşındaki Fatma Sude Uran'ın bağışlanan karaciğeri, 6 aydır bekleyen tır şoförüne nakledildi.

02.12.2024 14:04
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Genç Fatma 'can' olmaya devam ediyor: Bu sefer karaciğeri tır şoförünü yaşama bağladı

Geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki genç kızın bağışlanan karaciğeri, tır şoförüne nakledildi

Tır Şoförü Muzaffer Şimşek: "Mekanı cennet olsun"

ANTALYA - Burdur'un Gölhisar ilçesinde 12 Kasım'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşında Fatma Sude Uran'ın bağışlanan karaciğeri, Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Arif Aslaner ve ekibi tarafından, 6 aydır bekleyen 58 yaşındaki uluslararası tır şoförüne nakledildi. Sağlığına kavuşan şoförün ilk sözleri: "Mekanı cennet olsun kardeşimizin" oldu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 12 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Yamadı köyü Gölhisar- Çavdır kara yolunda Mustafa K. idaresindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla atmış, kazada sürücü Mustafa K. ile yolculardan İrem M. yaralanırken Hasret Akbaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, Fatma Sude Uran ise ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Fatma Sude Uran'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Kalbi, karaciğeri, böbrekleri bağışlandı

Burdur Devlet Hastanesi Organ Nakil Birimi tarafından aile ile yapılan görüşme sonrasında Fatma Sude Uran'ın organları bağışlandı. Yapılan tetkikler sonrasında genç kızın kalbi, karaciğeri ve 2 böbreğinin alınması kararlaştırıldı. Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Doku ve Organ Nakil Merkezi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doku ve Organ Merkezi'nden özel ekipler nakil için Burdur'a geldi. Burdur Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyat sonrasında alınan kalp, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakil bekleyen hastaya, karaciğer Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bekleyen bir hastaya, sağ böbrek Antalya Medical Park Hastanesi'nde organ bekleyen bir hastaya, sol böbrek ise Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ bekleyen bir hastaya nakledilmek üzere gönderildi.

6 aydır nakil bekleyen siroz hastasına nakledildi

Genç Fatma'nın karaciğer değerleri, hepatit B nedeniyle siroz hastası olan ve 6 aydır bekleyen 58 yaşındaki uluslararası tır şoförü Muzaffer Şimşek ile uyumlu çıktı. Karaciğer nakli için Antalya Eğitim ve Araştırma Organ Nakli Kliniğine çağrılan Şimşek için gereken tetkikler yapıldı. Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Arif Aslaner başkanlığında, Prof. Dr. Arif Aslaner, Doç. Dr. Kemal Eyvaz, Uzm Dr. Sami Kolsuz ve Asistan Dr. Duygu Dikici'den oluşan ekip, başarılı operasyon sonucu karaciğeri Şimşek'e nakletti.

"Mekanı cennet olsun"

Sağlığına kavuşan Muzaffer Şimşek, elleri ve ayaklarında şişmeler sonrası hastaneye gittiğini ve hepatit B hastalığı teşhisi konulduğunu anlattı. Nakil için aylarca beklediğini belirten Şimşek, yeni karaciğeri ile sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Şimşek, "Veren aile de sağ olsun, onlara da çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan gördüm ve araştırdım. Genç bir kızdan nakilim gerçekleşmiş. Allah razı olsun, Allah mekanını cennet eylesin. Kalanlarına da uzun ömürler versin" dedi.

"Doktorlarımız çok başarılı ve Avrupa'da böyle doktorlar yok"

Organ bağışı konusunda vatandaşlara a seslenen Şimşek, "Doktorlarımız çok başarılı ve Avrupa'da böyle doktorlar yok. Ben Avrupa'da 15 sene çalıştım. Orada da hastanelere gittim doktorlara gittim, hasta oldum. Tek dileğim sadece ülkemizde bu organ bağışının biraz daha yaygın olması" ifadelerine yer verdi.

"İlk sırada yer alan hastamızdı"

Operasyon ve Şimşek'in durumu hakkında bilgi paylaşan Prof. Dr. Arif Aslaner şunları söyledi:

"Muzaffer Şimşek, 58 yaşında bir hastamız, yaklaşık 6 aylık bir siroz hikayesi var. Hepatit B'ye bağlı bir karaciğer yetmezliği hastası. Bu organın uyabileceği dört hastamızdan ilk sırada yer alan hastamızdı. Ona uygun olduğu için biz nakli gerçekleştirdik. Ülkemizdeki organ bağışı sayısı yeteri kadar değil, bunu ne kadar arttırabilirsek birçok hastamıza şifaya aracı olacağız. Bu vesileyle de Burdur'da ki bağışçımıza çok teşekkür ediyoruz. Birçok hastaya şifa oldular. Muzaffer bey de bugün 11. günde, birkaç gün içinde taburculuk aşamasına gelecek.

Genç Fatma\'nın Karaciğeri Tır Şoförünü Hayata Döndürdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Genç Fatma'nın Karaciğeri Tır Şoförünü Hayata Döndürdü - Son Dakika

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