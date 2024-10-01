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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Parkı'nda düzenlediği "Gençlik Parkı Sanat Günleri" sona erdi. 1 hafta süren etkinlikte, 15 sanatçı ve 10 asistandan oluşan 25 kişilik ekibin tasarladığı eserler, Gençlik Parkı Büyük Sahne'de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sanat dostu bir Başkent için yurttaşları sanatsal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği "Gençlik Parkı Sanat Günleri" etkinliği süresince sanatçıların 1 hafta boyunca tasarladıkları seramik, fotoğraf, resim ve heykel alanındaki eserleri Gençlik Parkı Büyük Sahne'de görücüye çıktı.

Etkinliğin son gününde Kent Orkestrası'nın konseri ve dans gösterisi eşliğinde açılan sergiye; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür ve Sanat Koordinatörü Ali Bozkurt, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Haluk Erdemir ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür ve Sanat Koordinatörü Ali Bozkurt, "Bu mekanda bizim biriken anılarımız var. O güden bu güne çok fazla değişiklik var burada. Gençlik Parkı'nı Türkiye'nin sıfır noktası olarak görürüm. Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak izleri var burada. Mansur Başkan'ımızın 'Ankara Cumhuriyetin Başkenti, aynı zamanda kültür ve sanatın da Başkenti olacak' diye bir söylemi var. Biz Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak bunun içini doldurmaya çalışıyoruz. Bu çalışmada başarılı bir süreç yaşanmış ve ortaya çok güzel eserler çıktı. Bundan sonraki çalışmalarla biraz daha ileriye taşıyarak Ankara'nın sanat iklimine daha fazla katkı yapmaya çalışacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Sanatçılarımız birbirinden değerli, eşsiz eserler ortaya çıkardılar"

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Haluk Erdemir ise şöyle konuştu:

"Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak sanatın birleştiriciliği ve iyileştiriciliği rolünü üstlenerek ve bunu da kentin geneline yayacak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ankara'nın en önemli noktalarından biri olan Gençlik Parkı'nda yine sanatın birçok dalını bir araya getirdiğimiz böyle güzel bir etkinlik organize ettik. 20 Eylül'de başlayan bu etkinlik yedi gün boyunca devam etti. Sanatçılarımız birbirinden değerli, eşsiz eserler ortaya çıkardılar. Sergi bir hafta boyunca burada açık kalacak. Bu eserlerin birçoğu geri dönüşüm malzemelerinden elde edilmiş ürünler olması nedeniyle çevresel bir önemi de var. Geri dönüşüm olarak hurda malzemelerinden getirilmiş maketler var, karakalem çalışmaları var, resimler ve heykeller var. Bütün sanatseverleri eserleri görmeye davet ediyoruz."

Etkinlik boyunca tasarladıkları eserleri sanatseverlerle buluşturan sanatçılar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Gönül Aydın: " Trabzon'dan katılıyorum. Süreç çok güzel geçti. Burayı tanıtmak amacıyla başlatılan bir projeydi. Buranın konseptine uygun çalışmalar yaptım. Gençlik Parkının resmini tuvale aktardım."

-Kevser Can: " Antalya'dan geldim sanat etkinliğine. Gençlik Parkının tekrardan canlandırmak amacıyla buradayız. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Ben yağlı boya çalışmamla katıldım. Gençlik Parkı'nın akşamüstü görüntüsünü ve yansımaları resmettim. Umarım güzel bir katkı sağlayabilmişimdir."

- Ali Ertuğrul Küpeli: "Etkinlik kapsamında eski siyah beyaz fotoğraflarını renklendirerek romantik bir atmosferde resmettim. Pek çok farklı disiplinde sanatçı bir araya geldik. Çalışmalarımızın temelinde Gençlik Parkının dünü, bugünü ve yarınını ele aldık. Büyükşehir Belediyesi sanat, kültür ve spor alanında çok etkisi ve katkısı olan bir belediyecilik anlayışına sahip. Büyükşehir'e çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı."