Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Türkiye'nin ikinci yüzyılı sporun ve gençlerin yüzyılı olacak - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Türkiye'nin ikinci yüzyılı sporun ve gençlerin yüzyılı olacak

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Türkiye\'nin ikinci yüzyılı sporun ve gençlerin yüzyılı olacak

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Diyarbakır'da düzenlenen Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge Finali'nde gençlere hitap etti. Eminoğlu, Türkiye'nin ikinci yüzyılının sporun ve gençlerin yüzyılı olması için mücadele edeceklerini belirtti ve gençlere özgüvenli olmalarını ve kendilerini sürekli geliştirmelerini tavsiye etti. Bölge finallerinde dereceye giren gençler Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

02.05.2024 16:03
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, " Türkiye'nin özellikle ikinci yüzyılının sporun ve gençlerin yüzyılı olması için canla başla mücadele edeceğiz." dedi.

Diyarbakır'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge Finali" tiyatro dalında devam ediyor.

Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 29 Nisan'da başlayan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, gençlerin bu tarz projelerde yer almasını istediklerini söyledi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Eminoğlu, "Hiç çekinmeyin, öz güveniniz yüksek olsun. Bu çalışmalar içerisinde yer alın ve kendinizi sürekli geliştirin. Eskilerin tabiriyle heybemizi dolduralım. Çünkü Türkiye gençliğinin çok ileri bir seviyede olmasını istiyoruz. Türkiye'nin özellikle ikinci yüzyılının sporun ve gençlerin yüzyılı olması için canla başla mücadele edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra etkinlikte, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Batman ve Mardin'den katılan öğrenciler tiyatro oyunları sahneledi.

Bugün tamamlanacak bölge finallerinde dereceye girecek gençler Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Türkiye'nin ikinci yüzyılı sporun ve gençlerin yüzyılı olacak - Son Dakika

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