Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılardan 8'i Gercüş Devlet Hastanesi'ne, 3'ü Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gercüş'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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