Gergerlioğlu: "Barış Büyüksu Katledildi Aradan 1 Yıl Geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken Yunan askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen Barış Büyüksu hakkındaki soru önergesine yanıt verdi. Bakanlar Tunç ve Fidan, Büyüksu'nun ölümü ile ilgili 7 Mart 2023 tarihinde Yunanistan Adalet Bakanlığı'ndan bilgi ve belge talep edildiğini bildirdi. Gergerlioğlu, yanıtlarla ilgili; "Soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan tarafına baskı yapması ve Yunanistan devletinin bir an evvel bu konuda adım atması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 22 Ekim 2022 günü Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken Yunan askerleri tarafından öldüğü iddia edilen Barış Büyüksu için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

Bakan Tunç ve Bakan Fidan, Büyüksu'nun ölümü ile ilgili 7 Mart 2023 tarihinde Yunanistan Adalet Bakanlığı'ndan bilgi ve belge talep edildiği bilgisini verdi.

"SORUŞTURMA AŞAMASINDA NE TÜR İŞLEMLER YAPILDIĞINA DAİR BAKANLIĞIMIZDA BİLGİ BULUNMAMAKTADIR"

Adalet Bakanlığı'nın verdiği cevap şöyle:

"İşlendiği iddia edilen bir suçla ilgili delillerin takdiri ve olayın vasıflandırılması da dahil olmak üzere, soruşturma yürütülmesi, koruma tedbirlerine başvurulması ve sonucuna göre kamu davası açılmasında tüm yetki ve sorumluluk yargı mercilerine ait olup, gizli olarak yürütülen ve yargısal faaliyet kapsamında kalan soruşturma aşamasında ne tür işlemler yapıldığına dair Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığıyla yapılan yazışmaya verilen 28/07/2023 tarihli cevapta; soru önergesinde adı geçen kişinin ölümüyle ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirilmiştir. Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yunanistan adli makamlarına hitaben 'Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi' hükümleri uyarınca bilgi ve belge talep edildiği, söz konusu talebin Bakanlığımız tarafından 07/03/2023 tarihinde Yunanistan Adalet Bakanlığına iletildiği anlaşılmıştır."

"VATANDAŞIMIZIN DURUMUNA İLİŞKİN OLARAK BİLGİ İNTİKAL EDER ETMEZ, İLGİLİ YUNANİSTAN MAKAMLARINDAN BİLGİ TALEBİNDE BULUNULMUŞTUR"

Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıtta ise şu değerlendirmeler yapıldı:

"Atina-Pire Başkonsolosluğumuz, Barış Büyüksu isimli vatandaşımızın durumuna ilişkin olarak bilgi intikal eder etmez, ilgili Yunanistan makamlarından bilgi talebinde bulunmuştur. Rodos Başkonsolosluğumuz da görev bölgesinde bulunan tüm Liman Başkanlıklarından bilgi istemiştir. Ayrıca, Atina Büyükelçiliğimiz, vatandaşımızın işkenceye maruz kaldığına dair iddialarla ilgili olarak Yunanistan'da başlatılan soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığı, varsa buna ilişkin bilgi ve belgelerin paylaşılmasını

teminen, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmuştur.

"YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, BARIŞ BÜYÜKSU HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA YA DA HERHANGİ BİR YARGILAMANIN BULUNMADIĞINI BİLDİRMİŞTİR"

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı cevaben, Barı? Büyüksu adlı vatandaşımızın İstankoy (Kos) adasına gelişine, gözaltına alınmasına ya da tutuklanmasına ilişkin bir kayıt bulunmadığını, bu kapsamda adı geçen hakkında Yunan makamlarında yürütülen soruşturma ya da herhangi bir yargılamanın bulunmadığını bildirmiştir. Diğer taraftan, Adalet Bakanlığı'nca Yunanistan adli makamlarından 'Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi' çerçevesinde bilgi ve belge talep edilmiş, söz konusu talebin karşılanmaması üzerine Yunanistan Adalet Bakanlığı'ndan 07.07.2023 ve 14.11.2023 tarihlerinde talebin akıbeti sorulmuştur."

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu Bakanlıkların verdiği yanıtı şöyle değerlendirdi:

"BARIŞ BÜYÜKSU KATLEDİLDİ VE 1 YIL GEÇTİ ARADAN HALEN YUNANİSTAN CEVAP VERMİYOR"

"Barış Büyüksu katledildi ve 1 yıl geçti aradan halen Yunanistan cevap vermiyor. Barış Büyüksu 22 Ekim 2022 günü Türkiye'den Yunanistan'a geçmek istedi, Meriç'te Yunan askerleri tarafından yakalandı, beraberindeki Filistinli sığınmacıların aktardığına göre; çok ağır bir şekilde kötü muameleye, işkenceye uğradı, öldüresiye dövüldü ve Türk tarafındaki tekneye adeta ölüsü atıldı.

Ayrıntısını biliyoruz ve ardından harekete geçtik. Aile bize başvurdu, Dışişleri Bakanlığı'na soru önergesi verdik ve beklemeye başladık. 7 Mart 2023 gününde nihayet Bakanlık Yunanistan'a soruşturma evraklarını gönderdi ve Yunanistan'dan cevap beklemeye başladı. Şu anda aralık ayındayız 9 aydır Yunanistan'dan bir cevap yok. Olacak bir iş değil.

"HAKAN FİDAN BU KONUDA BASKI YAPMALI"

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı fakat konunun muhatabı Yunanistan. Türkiye tarafının işlemleri gecikmeli de olsa yaptığını görüyoruz. Geçen sene Sayın Bakan'a da bu konuyu bildirmiştim, şimdi Dışişleri Bakanı değişti yine iletiyorum; Sayın Hakan Fidan bu konuda baskı yapmalı. Yunanistan bir cevap vermeli daha ailenin bekleyecek hali yok. Türkiye'den ve Yunanistan'dan hukukçu gruplar müdahil durumdalar, evrakları takip ediyor. Türkiye'den evrakların gönderildiği resmi bir yazı ile teyit edildi fakat Yunanistan tarafından bir cevap yok.

Soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan tarafına baskı yapması ve Yunanistan devletinin bir an evvel bu konuda adım atması gerekiyor. Vahşice katledilen Barış Büyüksu'nun hakkını aramaya Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu olarak devam edeceğim."