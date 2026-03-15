Global Design Forum İstanbul\'da

Londra'daki Victoria & Albert Müzesi'nde 15 yılı aşkın süredir düzenlenen Global Design Forum, 13-16 Mayıs'ta İstanbul'da Topkapı Sarayı yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Uzun yıllar Londra Tasarım Festivali ile işbirliği içinde, tartışma başlıklarını şehir geneline yayan platform olarak faaliyet gösteren forum, uluslararası tasarım çevrelerini bir araya getirirken kültür, sanat, tasarım ve yaratıcı endüstrileri de buluşturuyor.

Global Design Forum Istanbul'un Artistik Direktörü Melek Zeynep Bulut, forumun İstanbul'a taşınma motivasyonuna ilişkin AA muhabirine ana motivasyonun, Türkiye'nin kültür sanat ve kreatif ortamının uluslararası alanla buluşması ve bunun yerinde deneyimlenmesi olduğunu söyledi.

"Şehre ve buradaki dinamiklere, üreticilere güveniyoruz"

Türkiye'nin köklü kültür, sanat ve zanaat birikimine dikkati çeken Bulut, "Bu denli güçlü bir organizasyonu ve etki alanını İstanbul'a taşımak ve yerinde, onlara burada neler yaptığımızla ilgili bir etkileşim alanı yaratmak, temel motivasyonlardan biriydi çünkü şehre ve buradaki dinamiklere, üreticilere güveniyoruz. Bu potansiyelin dünyaya anlatılmasıyla ilgili önemli bir etki yaratacağına dair bir şey tahayyül ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bulut, programın yalnızca forumdan ibaret olmadığını, organizasyonun 4 ana bölümden oluştuğunu anlattı.

Merkezde yer alan ve iki gün sürecek forum bölümünün yaklaşık 12 oturumdan oluşacağını dile getiren Bulut, oturumlarda tasarımın dünyaya karşı sorumluluğunun ele alınacağı bilgisini paylaştı.

Melek Zeynep Bulut, Türkiye'deki sanatçı, tasarımcı ve çeşitli katılımcıların uluslararası sahadan mimarlar, sanatçılar ve kültür yatırımcıları ile buluştuğu tartışma zeminini hayal ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzde savaşlar, göçler, kitlesel travmalar devam ederken burada tasarımın sorumluluğu ve etki alanı nedir? Biz tasarımcılar olarak en iyi ne yapabiliriz? Neler yapıldı? Bunların bir AR-GE zemininde buluşması çok değerli bir yerde duruyor. Beraberinde tartışmayı başka elementlerle destekliyoruz. Mekan oluşturma başlığı altında bir enstalasyon yerleştirme programımız var. Türkiye'nin malzeme ve zanaat kültürünü güncel bir dille nasıl ele alabiliriz? Sorular, cevaplar üretebiliriz ancak bunların ne kadar yerleşeceğini zaman belirler. Dolayısıyla sorumluluğumuzu doğru soruları sormak, araştırmaları yapmak olarak görüyoruz."

"İstanbul'un güncel kültürel mirası önemli bir yere sahip"

"Yeniden düşünmek" başlığı altında da özellikle bahçe kültürünün yeniden ele alınmasını tartışmaya açmayı planladıklarını anlatan Bulut, "Özellikle dar gelirli bölgelerde çocuklar için sokağı geri almak, sokaklarda çocukların rekreasyon alanlarının olması, bahçe kültürünü canlandırmak, bunu üreticisinden tasarımcısına kadar aynı zeminde buluşturmakla ilgili bir yarışma açmayı düşünüyoruz çünkü bu ciddi bir uzmanlık alanı ve sürdürülebilirlik gerektiriyor. Bu ancak forum süresince bir yarışmayla öneriyle tartışma alanıyla belki öne çıkarılabilir diye düşündük." görüşünü paylaştı."

Bulut, 4 gün boyunca önemli isimlerin İstanbul'da buluşacağına dikkati çekerek, "Çok önemli üretimleri olan, dünyaya değer katmış insanlar buraya gelecek. İstanbul'un kültürel mirası sadece tarihi miras değil. Güncel kültürel mirası da önemli bir yere sahip. Bunları kendi anlatıcılarıyla işbirliği içerisinde 40 noktada konumlandırarak şehrin yaratıcılık hafızasını ortaya çıkaracağız. Bu tür çalışmalar çok değerli oluyor ve forumun da çok ciddi anlamda destekleyeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Biz, buranın çocukları olarak bu öz güvenle bunu dünyaya anlatmalıyız"

Programın şehir geneline yayılacağını ve organizasyonu performans olarak ele aldıklarını dile getiren Bulut, "Bütün programda dinamik bağlantılara odaklanıyoruz yani enstalasyonlardan tartışmalara kadar. Bunların birbiriyle ilişkilerinden yeni üretimler nasıl çıkar? Neleri sorabiliriz? Bunlara odaklanıyoruz. Dolayısıyla bu hep beraber deneyimleyeceğimiz bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Bulut, geçici yerleştirmeler ve şehir geneline yayılan etkinliklerle de tasarımın kamusal alandaki etkisinin görünür kılınmasının hedeflendiğini vurguladı.

Kendi sanat pratiğinin yerleştirme üzerine olduğunu söyleyen Bulut, şöyle devam etti:

"İstanbul özelinde çalıştığımız için İstanbul diyorum ama Türkiye özelinde burası zanaatın, işçiliğin, malzemenin, pratik düşünmenin ve bunları estetik şekilde bir araya getirmenin en zengin yerlerinden biri. Dolayısıyla biz buranın çocukları olarak, bu öz güvenle bunu dünyaya anlatmalıyız. Yerinde de yaşamalıyız. Kendimiz de bunu tecrübe etmeliyiz. Bu, bizim zaten çok tutkuyla bağlı olduğumuz bir konu. Burada kendimize çok inanıyoruz. Buradaki üreten herkese çok inanıyoruz ve iyiyi üretmeye gayret ediyoruz."

Global Design Forum Istanbul

Forumun yanı sıra şehrin farklı yerlerinde sergiler ve özel tasarım çalışmaları yer alacak. İstanbul'daki tasarımcılar da etkinliğe katılarak görsel ve işitsel projeler hazırlayacak.

4 gün sürecek programın 2 günü forum şeklinde gerçekleşecek. Etkinliğe katılan yerli ve yabancı tasarımcılar, tasarımın şehir hayatındaki yerini konuşacak.

Global Design Forum Istanbul, sanatçı ve tasarımcı Melek Zeynep Bulut'un kurduğu, İstanbul ve Londra merkezli People & Places & Ideas (PPI) adlı platformla birlikte düzenleniyor.

Etkinliğe tasarımcılar, sanatçılar, mimarlar, teknoloji uzmanları, küratörler, akademisyenler, şehir ve kültür yöneticileri katılacak.

Programın Topkapı Sarayı yerleşkesi içinde gerçekleştirilecek forum bölümü, Beatrice Galilee'nin içerik danışmanlığı ile "Worlds in Contact" teması çerçevesinde uluslararası ve yerel tasarımcıları buluşturan, 2 gün sürecek çeşitli oturumlar, sunumlar ve tartışmaları içeriyor.

Ekoloji, teknoloji, göç, kaynak kullanımı ve eşitsizlik gibi iç içe geçmiş krizlerle karşı karşıya kalan toplumlar bağlamında forum, tasarımı evrensel bir dil arayışı olarak değil farklı yaşam, bilgi ve üretim biçimlerini tanıyan bir pratik olarak ele alacak.