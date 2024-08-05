Dünyanın en vahşi ve en hızlı balığı Türkiye kıyılarına kadar geldi

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir, paragat ağlarına dolanmış halde avlanması yasak olan yaklaşık 3 metre boyunda, 500 kilogram ağırlığında "mako" cinsi köpek balığı buldu.

Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir, balık avlamak için arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açıldı. Kaleköy Limanı açıklarında suda hareketsiz halde bir balık olduğunu fark etti. Özdemir, paragat ağlarına dolanmış halde avlanması yasak olan yaklaşık 3 metre boyunda, 500 kilogram ağırlığında vahşi "mako" cinsi köpek balığı buldu. Özdemir, "mako" cinsi köpek balığını sudan çıkarma anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Balıkçı İlker Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez böyle vahşi bir tür ile karşılaştığını belirterek, "Balığı 40 metre suda kılıç balığı paragatı ağlarına dolanmış halde bulunduk. Paragattan sularla kıyılara yaslamış. Demek ki bu hayvan bu kadar sığ kıyılarda geziyor. Yaklaşık 40 metre derinlikteki sularda dünyanın en vahşi köpek balıklarından mako cinsi. Devasa bir balık. Köpek balıkları kıyılara gelebiliyor. Bunlar vahşi hayvanlar. Plajlara gelir mi bilmiyorum ama dikkatli olalım. Etrafımıza bakalım. Dünyanın en vahşi balığı Gökçeada'da. Yaklaşık 3 metre boyunda ve yarım tonluk bir hayvan. Misinalar balığı boğmuş. Çünkü bu hayvanı avlamak yasak ama ölmüş. Biz bu haliyle verelim belki değerlendirilir. Ben hayatımda ilk defa bu tür bir balığı kıyıda gördüm." dedi.

DÜNYANIN EN HIZLI BALIĞI

Mako köpek balığı, saatte 80 km'ye kadar yüzmesini sağlayan inanılmaz derecede özel bir cilt yapısına sahiptir ve bu da onları dünyanın en hızlı balığı yapar. Hızı nedeniyle, günde 55 km'ye kadar muazzam mesafeleri kapsayabilirler ve aslında sudan 9 metreye kadar atlayabilirler! Bu hayvanlar dünya okyanuslarında hem tropikal hem de ılıman sularda bulunabilir. Mako köpek balıkları iki tür arasında ayırt edilir, kısa yüzgeçli mako köpek balığı ve uzun yüzgeçli mako köpek balığı. 2-4 metre uzunluklarına ulaşabilirler ve kuzenleri büyük beyazlar gibi uskumru köpek balıkları ailesine aittirler. Bunların özelliği sivri burunları, kavisli, genişlemiş ön dişleri ve büyük gözleridir.