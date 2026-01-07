Gökhan Günaydın'dan Erdoğan'a Tepki

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı karşısında iktidarın takındığı tutuma tepki gösterdi. Günaydın, "Emperyal bir zorbalık yaşanıyor ama bunu ifade edemiyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan, 48 saat sessiz kaldı. Sonra dedi ki: 'Venezuela'daki müessir olayları izliyoruz.' Bu kez de Erdoğan'a soruyorum. Ne tür bir müessir olay oldu acaba? ya volkan falan mı patladı? Maduro'yu yatağından alan kimler? Yoksa Amerika'nın emperyal güçleri mi yaptı? Bunu ifade edemiyorsun. Ondan sonra bizi dış politikada dik duramamakla suçlamaya kalkıyorsun. Sanki Maduro'yu gece yatağından Özgür Özel almış" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın, Erdoğan'ın konuşmasında kira krizi, emeklilerin durumu, genç işsizliği ve temel yaşam sorunlarına değinmediğini dile getirdi. Erdoğan'ın, konuşmasında, AK Parti ve CHP'nin üye sayılarını karşılaştırdığını belirten Günaydın, "Memleketin Cumhurbaşkanı, füze gibi fırlayan kiraları ödeyemediği için barınma sorunu yaşayan milyonlardan hiç söz etmedi. AKP'nin üye sayısını CHP'nin üye sayısıyla karşılaştırdı. Bu memleketin ciddi sorunlarıyla ilgilenmek gibi bir kaygınız yok mu" dedi.

"Üye sayısı üzerinden siyaset yapmak cumhurbaşkanlığı makamı açısından acıklı bir durumdur"

AK Parti üyeliğinin fiili bir zorunluluğa dönüştüğünü aktaran Günaydın, "Çocuğunu işe sokmak isteyen, ihale almak isteyen, sorun yaşamamak isteyen insanlar AKP'ye üye oluyor. CHP'ye üye olmak ise tüm bunlara rağmen bedel ödemek demek" ifadelerini kullandı. Günaydın, buna karşın CHP'nin 2025'in ilk altı ayında yaklaşık 500 bin yeni üye kazandığını söyledi.

Üye sayısı ile oy oranı arasında doğrudan bir ilişki olmadığını vurgulayan Günaydın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini hatırlatarak, "İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli ve neredeyse Kastamonu'dan Kilis'e kadar pek çok ili niye kaybettiniz? Üye sayısı üzerinden siyaset yapmak cumhurbaşkanlığı makamı açısından acıklı bir durumdur" diye konuştu.

CHP'li belediyelerin konser harcamaları üzerinden yapılan eleştirilere ilişkin olarak da açıklamarda bulunan Günaydın, 5 Aralık 2024'te verdiği soru önergesine hala yanıt alamadığını belirtti. Günaydın, "2004'ten bu yana AKP'li, CHP'li, MHP'li, DEM'li tüm belediyelerin konser harcamaları açıklansın. Kültür Bakanlığı'nın pandemi dönemindeki sanal konser harcamaları da kamuoyuna açıklansın. Neyi saklıyorsunuz" diye sordu.

"Memleketi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde zamanında kimler şikayet etmiş?"

Erdoğan'ın "Yabancılara ülkelerini şikayet etmeyi marifet zanneden, kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için çalışacağız. Sandığa gömmek için çalışacağız" sözlerine de yanıt veren Günaydın, "Getirin sandığı. Kim kimi tarihe gömüyor, bir an evvel görelim. Sandıktan kaçarak hiç kimse bir yere varamaz. Ayrıca memleketi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde zamanında kimler şikayet etmiş? Avrupa kapılarında kimler dolaşmış? Biz bunu çok iyi biliyoruz. Eskiden 'Sivas'ın doğusuna gidemez' dediğin Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'nin her tarafında siyaset yapıyor. Uluslararası dayanışmayla memleketin hakkını ve çıkarını koruyor ve Türkiye'yi ve dünyayı adım adım dolaşıyor" ifadesini kullandı.

"Ne olmuş Venezuela'da? Deprem mi oldu? Uçak kazası mı oldu?"

Dış politikaya da değinen Günaydın, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı karşısında iktidarın takındığı tutuma tepki gösterdi. Günaydın, şunları kaydetti:

"Emperyal bir zorbalık yaşanıyor ama bunu ifade edemiyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı 'Venezuela'daki gelişmeleri izliyoruz' diyor. Ne olmuş Venezuela'da? Deprem mi oldu? Uçak kazası mı oldu?

Recep Tayyip Erdoğan, 48 saat sessiz kaldı. Sonra dedi ki: 'Venezuela'daki müessir olayları izliyoruz'. Bu kez de Erdoğan'a soruyorum. Ne tür bir müessir olay oldu acaba? ya volkan falan mı patladı? Maduro'yu yatağından alan kimler? Bilmediğimiz insanlar mı yaptı bunu? Yoksa Amerika'nın emperyal güçleri mi yaptı? Bunu ifade edemiyorsun. Ondan sonra bizi dış politikada dik duramamakla suçlamaya kalkıyorsun. Yatıp kalkıp bütün ekibinizle beraber Özgür Özel'e saldırıyorsunuz. Sanki Maduro'yu gece yatağından Özgür Özel almış."

"Babanız, dedeniz yaşındaki insanlara günde 60-70 lira harçlığı reva görüyorsunuz"

Erdoğan'ın emeklilerle ilgili hiçbir değerlendirme yapmadığını belirten Günaydın, 16,5 milyon emeklinin TÜİK'in açıkladığı yüzde 6,85'lik altı aylık enflasyon farkına mahkum edildiğini söyledi. Günaydın, "En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 18 bin 938 liraya çıktı. Yaklaşık 2 bin lira zam. Günlüğü 65-66 lira. Babanıza, dedenize günde 60-70 lira harçlık vermeyi reva görüyorsunuz" dedi. Günaydın, şöyle konuştu:

"Yüzde 18,61 emekli sözleşme zammıyla beraber para alıyor. Peki en düşük emekli aylığı alanlar, onların durumu daha da vahim. Yüzde 12,19 alıyorlar. Bakın, en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 18 bin 938 liraya çıkmış. Yani kabaca 2 bin lira zam yapılmış. 2 bin 57 lira. Bunun günlüğü 65-66 liraya düşer. Ben soruyorum. Bu zammı yapanlara, bu zam için el kaldıranlara soruyorum. Çocuğunuza günde 50-60 lira harçlık vererek onu yönetebiliyor musunuz? Babanız, dedeniz yaşındaki insanlara günde 60-70 lira harçlığı reva görüyorsunuz."

Günaydın, mülakat mağdurlarının sorunlarını dile getirdi

Günaydın'ın basın toplantısında bazı kurumların mülakatlarında elenen üç genç de yer aldı. Mülakat yöntemine ilişkin eleştirilerde bulunan Günaydın, İstanbul'da Hukuk Fakültesi mezunu Volkan Hacımahmutoğlu'nun sınavlarda derece yapmasına rağmen iki ayrı mülakatta elendiğini, Salih Hızarcı adlı bir gencin ise Gelir İdaresi Başkanlığı sınavında İzmir'de birinci olmasına karşın mülakatta elenerek bugün kurye olarak çalışmak zorunda kaldığını anlattı. Günaydın, Emre Pişiren adlı bir başka gencin Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduğunu, idari yargı sınavlarının ikisinde birinci olduğunu ancak mülakatta elendiğini ve şu anda özel ders vererek evini geçindirmeye çalıştığını söyledi.

"Bu arkadaşlardan hiç utanmıyor musunuz?" diye soran Gökhan Günaydın, "Anne babalarının, kendilerinin hangi siyasi görüşe sahip olduğunu bilmem. Ama bu arkadaşları bu noktaya düşürenlerin bu dünyada da öbür dünyada da iki elimiz yakalarında olacak. Bu arkadaşlara bunları yaparken Aile Bakanlığı'nda bakan yardımcısının yeğeni bir hafta içerisinde memur oluveriyor. AKP Grup Başkanvekili'nin yeğeni bir anda hakim oluveriyor. Bütün bu haksızlıklar Türkiye'nin kanayan yarasıdır" dedi.