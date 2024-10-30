Gölbaşı'nda Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

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(ANKARA)- Gölbaşı'nda Cumhuriyet Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Atatürk Sahil Parkı'ndaki programda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet, Büyük Atatürk'ün bu millete en büyük mirasıdır. Bu mirasa sahip çıkmak boynumuzun borcudur" dedi.

Gölbaşı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Başsavcısı Çetin Güzel'in kaymakamlık binasında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan etkinlikler, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti. Kültür merkezindeki programda, Gölbaşı Anadolu Lisesi öğrencileri Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümüne özel hazırladığı oratoryo gösterisini sergiledi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında klasik otomobiller vatandaşlarla buluştu. Otomobiller Gölbaşı turu yaparak, vatandaşlara nostalji yaşattı.

Akşam saatlerinde ise Gölbaşı Belediyesi organizasyonunda tüm ilçe meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Kaymakamlık önünde başlayan yürüyüş, Atatürk Sahil Parkı'ndaki sahne alanında son buldu. Yürüyüşe; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Saniye Barut, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Nazım Sağlam, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, gaziler, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gölbaşı Belediyesi tarafından, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Sahil Parkı'na sahne kuruldu. Başkan Odabaşı, alanda oluşturulan Cumhuriyet ateşini simgeleyen meşaleyi yeniden yaktı. Sahneye çıkan Mehteran ve Seymenler-Bacıerenler ekibi, gösteriyle beğeni topladı. Son olarak sahneye çıkan, Türkiye'yi yurt dışında da birçok yarışmada temsil eden 'Destanların Dansı' ekibi Dede Korkut'tan Cumhuriyet'e tematik gösterisini sergiledi.

"Milli mücadele Cumhuriyet'le taçlanıyor"

Başkan Yakup Odabaşı, programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Biz bugün sadece Cumhuriyet'i kutlamıyoruz. Bildiğiniz gibi, Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak mücadele ateşini yakıyor. Devamında Erzurum ve Sivas kongrelerini gerçekleştiriyor. 27 Aralık'ta Atatürk'ü Ankaramız'da Seymenler karşılıyor. O tarihten sonra Atatürk, Ankara'yı milli mücadelemizin merkezi haline getiriyor. Milli mücadele kazanıldıktan sonra Atatürk, Ankara'yı Cumhuriyet'ten 16 gün önce başkent ilan ediyor. Devamında milli mücadele Cumhuriyet'le taçlanıyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i bizim ecdadımız, üstünde kıyafet, ayağında ayakkabısı olmadan, midesinde bir kepçe hoşaf, bir kuru ekmekle, kurşunsuz kalmış silahındaki süngüsüyle Allah Allah nidalarıyla ölüme koşarak kazandı.

Büyük Atatürk, Gençliğe Hitabesi'nde diyor ki; 'Ey Türk Gençliği, birinci vazifen Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.' o gün Atamızın bahsettiği gençlik bugün 7'den 70'e tüm Türkiye'dir. Cumhuriyet, Büyük Atatürk'ün bu millete en büyük mirasıdır. Bu mirasa sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Büyük Atatürk'ün dediği gibi; 'Şartlar ne kadar zor olursa olsun, onu ilelebet payidar kılacak kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.'

Milli mücadelenin tüm kahramanları, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene!"