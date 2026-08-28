Görme Engelli Taha Gül, YKS'de Türkiye 378'incisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görme Engelli Taha Gül, YKS'de Türkiye 378'incisi Oldu

Görme Engelli Taha Gül, YKS\'de Türkiye 378\'incisi Oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta yaşayan görme engelli Taha Gül, YKS'de Türkiye 378'incisi oldu ve özel eğitim okumak istiyor.

TOKAT'ta yaşayan görme engelli Taha Gül, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel puan türünde Türkiye 378'incisi oldu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünü kazanan Gül, kendisi gibi dezavantajlı çocuklara destek olmak istediğini söyledi.

Hayrettin ve Suzan Gül çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan görme engelli Taha Gül, YKS'de sözel puan türünde Türkiye 378'incisi ve Tokat 2'ncisi oldu. Taha Gül, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünü tercih etti. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Gül, ailesiyle birlikte Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, YKS'de elde ettiği dereceden dolayı Taha Gül'ü tebrik ederek, "Özel gereksinimli bir öğrencimiz. Gerçekten büyük bir başarı; bütün öğrencilerimize, hocalarımıza, bütün insanlığa güzel bir örneklik teşkil etti. Azminden dolayı tebrik ediyorum. Üniversitemiz 'engelsiz üniversite' sloganıyla hem fiziksel erişim noktasında hem de eğitim ve sosyal imkanlar noktasında her türlü desteği öğrencilerimize sağlıyoruz" dedi.

'BENİM GİBİ OLAN KİŞİLERE VİZYON KATMAK İSTİYORUM'

Başarısında ailesinin büyük payı olduğunu belirten Taha Gül, "Öncelikle aileme teşekkür etmek istiyorum. Onlar arkamda dağ gibi durdular. Öğretmenlerim, arkadaşlarım sınava hazırlanma sürecinde çok destek oldular. Bir görme engelli olarak her görme engellinin yaşadığı süreçleri ben de yaşadım. Ama ben başardım, kazandım. Benim gibi olan kişiler var; onlar da başarabilir. Onlara da vizyon katmak istiyorum" diye konuştu.

Suzan Gül ise oğlunun azimli ve çalışkan bir çocuk olduğunu vurgulayarak, "Bizi onurlandırdığı ve gururlandırdığı için teşekkür ediyorum. Bizi mutlu etti. Çok çalıştı, biz de Taha'ya destek olduk. Test okumalarında Taha'ya yardımcı olmaya çalıştım. Puanlar açıklandığında çok şaşırdık. Oğlumun güzel bir puan alacağını bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Engelli Taha Gül, YKS'de Türkiye 378'incisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı! Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti
St. Petersburg’da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı St. Petersburg'da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı
İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu
Galatasaray Leao transferinde geriye düştü Gece yarısı sürprizi Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi
Bakan Şimşek’ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle... Bakan Şimşek'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle...
Bursa’da mühürlü atölyede patlama kamerada Bursa'da mühürlü atölyede patlama kamerada
Ünlü profesör ödül törenini karıştırdı Bir anda üzerini çıkardı Ünlü profesör ödül törenini karıştırdı! Bir anda üzerini çıkardı
Malatya’da konteyner kentte yangın Malatya’da konteyner kentte yangın
Lyonlu taraftar dolabı açınca şoke oldu Lyonlu taraftar dolabı açınca şoke oldu
Bebek arabasında silah bulundu Genç anne hayatının şokunu yaşadı Bebek arabasında silah bulundu! Genç anne hayatının şokunu yaşadı

11:27
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu’nun o halini gören taraftarlar delirdi
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi
10:57
Fenerbahçe’den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı
Fenerbahçe'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı
10:55
Fatih Tekke’nin istifası sonrası Hamit Altıntop’tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:36
Salah’ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
10:27
Erhan Çelik’ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
10:17
İsmail Kartal’ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
İsmail Kartal'ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
09:11
FETÖ’nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz’ın kızı İstanbul’da gözaltına alındı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 11:42:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Görme Engelli Taha Gül, YKS'de Türkiye 378'incisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement