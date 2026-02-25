Görme Engelliler İçin Özel Sınıf

VAN'da Mustafa Cengiz İlkokulu bünyesinde 9 yıl önce görme engelliler için açılan özel sınıfta, öğrenciler hem eğitim-öğrenim görüyor hem de sosyalleşiyor. Ders süreci özel materyallerle işlenirken, Van 'ın bu alandaki tek sınıfının öğretmeni olan Elif Şerife Ölmez, "Buradaki çocuklarımın hayata, bilime öğrenmeye dair istekleri çok fazla" dedi.

Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz İlkokulu'ndaki görme engelli sınıfı, yaklaşık 9 yıldır özel gereksinimli öğrencilerine eğitim imkanı sunuyor. Taşımalı eğitim sistemiyle Van'ın farklı mahallelerinden öğrencilerin kabul edildiği sınıfta, bu yıl 7 öğrenci eğitim görüyor. 1 sınıf öğretmeni ve 2 destek personelinin görev yaptığı özel eğitim sınıfında, görme engelli öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan, birebir eğitim ve özel materyallerle öğretim süreci yürütülüyor. Öğrenciler, ilkokul eğitimlerini tamamladıktan sonra ortaokul düzeyinde kaynaştırma eğitimi kapsamında istedikleri okullarda eğitimlerine devam edebiliyor. Bu yönüyle sınıf, öğrencilerin bağımsız bireyler olarak topluma kazandırılmasında önemli bir rol üstleniyor.

'VAN'IN BU ANLAMDA TEK SINIFI'

Özel Eğitim Öğretmeni Elif Şerife Ölmez, 13 yıllık öğretmen olduğunu ve 4 yıldır bu okulda görev yaptığını belirterek, "Sınıfımız birleştirilmiş bir sınıf. Van'ın bu anlamda tek sınıfı. Müfredata uygun bir şekilde çocukların düzeyine uyarlayarak işliyoruz. Çocukların başarı durumları çok iyi, hayata karşı da güzel bir tutumları var. Okulun dışında da gezilere gidiyoruz hep birlikte. Benim amacım da burada öğrettiğim şeyleri dışarda da onların hayatlarına entegre edebilmek. Buradaki çocuklarımın hayata, bilime öğrenmeye dair istekleri çok fazla. Biz okul müdürümüz ile birlikte TÜBİTAK 4008 Projesi hazırladık. Bugün de ona yönelik bir çalışma yürütüyorduk. Çocuklar somutlaştırma konusunda biraz zayıf oldukları için silikon tabancasıyla sınırları belirleyip, var olan nesneleri onların hayal dünyasına yedirmeye çalışıyoruz" dedi.

'TOPLUMSAL HAYATA UYUM SÜREÇLERİNE KATKI SUNUYOR'

Okul Müdürü Ercüment Kuyucu da verilen eğitimin öğrencilerin hem akademik başarılarına hem de toplumsal hayata uyum süreçlerine katkı sunduğunu belirterek, "Özel eğitim sınıfımız, Van'da tek sınıf olarak eğitime devam ediyor. Bir öğretmen ve 2 destek personelimiz bulunuyor. Van'ın çeşitli mahallelerinden öğrenciler eğitim almak için okulumuza geliyorlar. Bizler burada öğrencilerimizin daha rahat ve huzurlu bir şekilde eğitim almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Alanında eğitim almış sınıf öğretmenimiz ile birlikte öğrencilerimiz eğitim ve öğrenimlerine devam ediyorlar" diye konuştu.

'GAZETECİ OLMAK İSTİYORUM'

Bu sınıfta eğitim gören Bünyamin Arslan ise gazetecilik mesleğini çok merak ettiğini belirterek, "8 yaşındayım ve 3'üncü sınıfa gidiyorum. Burada kitap okuyoruz, eğitim alıyoruz. Gazeteci olmak istiyorum ve gazeteciliğin her şeyini çok merak ediyorum" dedi. Kardeşiyle birlikte eğitim alan Yağmur Arslan ise müzisyen olmak istediğini belirterek, "Evde piyano çalıyorum, kitap okuyup ödevlerimi yapıyorum. Onun dışında kardeşlerimle vakit geçiriyorum. Müzisyen olmak istiyorum" diye konuştu.