Görme Engellilere Meddahlık Eğitimi

11.05.2026 11:39
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nalan Tunga Pehlivan, görme engelli öğrencilere meddahlık öğretiyor.

ANKARA'da Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nalan Tunga Pehlivan, görme engelli öğrencilere hikaye anlatıcılığı yapıp, meddahlık eğitimi veriyor.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden Nalan Tunga Pehlivan, 2021 yılında sözlü kültür, hikaye anlatıcılığı ve meddahlık alanında çalışma yürütmeye başladı. UNESCO tarafından 'Somut Olmayan Kültürel Miras' kapsamında değerlendirilen geleneksel meddahlık kültürünü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Pehlivan, çeşitli projeler yürüterek Türkiye genelinde 100'ün üzerinde okulda, öğrencilerle buluştu. Pehlivan, başlattığı 'Gönül Meddahları' projesi kapsamında ise Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görme engelli öğrencilere meddahlık eğitimi veriyor.

'DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE MASAL ANLATILARI YAPTIK'

Pehlivan, meddahlığın eril bir sanat ve tarih boyunca genel itibarıyla erkekler tarafından icra edildiğini söyledi. Pehlivan, şu an Türkiye'de bu sanatı icra eden nadir kişilerden biri olarak sahne aldığını söyleyerek, "Meddahlık geleneksel sahne sanatlarımızdan ve sözlü anlatımın en güzel şekilde aktarıldığı, yaşatıldığı bir alan. Edebiyat öğretmeni olduğunuz için sözlü kültürle iç içe yaşıyorsunuz. Şöyle bir baktığım zaman, bu alanın çok yetersiz olduğunu, çok sessiz sakin kaldığını, özellikle de bu alanda bir kadının çalışmadığını fark ettim. Bununla beraber meddahlık üzerine yoğunlaşmaya, bu alanda çalışmaları yapmaya gayret gösterdim. Özellikle dezavantajlı bölgelerde masal anlatıları yaptık. Bu çalışmalarda gördüm ki gerçekten bizim sözlü geleneğimizin anlatımının en iyi yapıldığı alan meddahlıktı" dedi.

'GÖRMEDİKLERİ DÜNYAYI ONLARA GÖSTERDİK'

Pehlivan, kendi başlattığı 'Gönül Meddahları' projesi kapsamında görme engelli öğrencilere meddahlık dersi verdiğini belirterek, "Görme engelli öğrencilerimizin sahnede kendi yeteneklerini fark etmeleri, kendi kültürümüze sahip çıkmaları ve tanımaları açısından bu işin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bunu da yaptığım çalışmalarda çok iyi bir şekilde gördük. Öğrencilerimizin kendi içindeki o potansiyeli fark etmeleri, bunu dışarı çıkarmaları, sosyalleşmeleri ve kendilerini değerli hissetmeleri açısından çok kıymetli bir proje oldu. Bunda da çok isabetli olduğumuzu yaptığımız çalışmalarda çıkan ürünlerde de gördük. Bizim göremediğimiz dünyayı onlar bize gösterdiler. Onların göremediği dünyayı da biz onlara gösterdik. Geleneğin inşası için geleneğin ihyası şarttır. Biz de çocuklarımızı kendi geleneğimizden mahrum etmemek ve başka kültürlere mahkum etmemek için evvela kendi kültürümüzü yaşayıp anlatıp aktarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptığı projelerden dolayı çevresinden olumlu tepkiler aldığını da kaydeden Pehlivan, "Bu alanda çalışan kadın az olması dolayısıyla benim yapmış olduğum çalışmanın çok kıymetli olduğunu daima gittiğim her ortamda bunu bana ifade ediyorlar. Hem farklı bir ses hem farklı bir renk hem de bir kadının dokunuşuyla meddahlığın aslında çok daha farklı alanlara farklı kişiler tarafından yapılabilir olduğunu görmeleri açısından çok kıymetli" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
