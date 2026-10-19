Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tesadüfen kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tesadüfen kaydetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Aydınlık Kanyonu'nda 3 kurdun yaban keçilerini avlama mücadelesi ve Fırat Nehri boyunca süren nefes kesen kovalamacası tekne turundaki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Aydınlık Kanyonu’nda kurtların yaban keçilerini avlamak için verdiği mücadele, belgesel sahnelerini aratmayan anlara sahne oldu.

KANYONDA TEKNE TURU YAPARKEN KAYDETTİLER

Aydınlık Kanyonu’nda tekne turu yapan Seyhan Çelikten ve arkadaşları, doğada nadir rastlanan bir ana tanıklık etti. Kurtlarla yaban keçileri arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca, Çelikten tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

FIRAT NEHRİ'NE DÜŞÜP MÜCADELEYE DEVAM ETTİLER

Görüntülerde, sarp kayalık alandaki yaban keçisi sürüsünden ayrılan daha küçük ve güçsüz keçileri hedef alan 3 kurdun takibi yer aldı. Fırat Nehri boyunca süren heyecan dolu kovalamaca sırasında, kurtların av peşindeyken zaman zaman nehre düştüğü, ardından pes etmeyerek tekrar kıyıya çıkıp takibe devam ettiği görüldü.

Doğada av ile avcı arasındaki amansız mücadeleyi gözler önüne seren görüntüler, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kaynak: İHA
Auto OlaysızCep TelefonuFırat NehriErzincanTürkiyeGüncelİliçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Yağmacılara tek başına meydan okudu Yağmacılara tek başına meydan okudu
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
Depremden sonra gelen istila Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare oluyor Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare oluyor
İsmailağa’da ipler koptu Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı
10:47
Arda Turan’ın patronu paraya para demiyor Evi tam 554 milyon dolar
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
10:38
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
10:29
Arda Güler’in golü dünyada ses getirdi Ballon d’Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
10:13
Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet Yarım düzineden fazla gol attılar
Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet! Yarım düzineden fazla gol attılar
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
09:53
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
09:50
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 10:53:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tesadüfen kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei