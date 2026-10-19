Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tesadüfen kaydetti

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Aydınlık Kanyonu’nda kurtların yaban keçilerini avlamak için verdiği mücadele, belgesel sahnelerini aratmayan anlara sahne oldu.

KANYONDA TEKNE TURU YAPARKEN KAYDETTİLER

Aydınlık Kanyonu’nda tekne turu yapan Seyhan Çelikten ve arkadaşları, doğada nadir rastlanan bir ana tanıklık etti. Kurtlarla yaban keçileri arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca, Çelikten tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

FIRAT NEHRİ'NE DÜŞÜP MÜCADELEYE DEVAM ETTİLER

Görüntülerde, sarp kayalık alandaki yaban keçisi sürüsünden ayrılan daha küçük ve güçsüz keçileri hedef alan 3 kurdun takibi yer aldı. Fırat Nehri boyunca süren heyecan dolu kovalamaca sırasında, kurtların av peşindeyken zaman zaman nehre düştüğü, ardından pes etmeyerek tekrar kıyıya çıkıp takibe devam ettiği görüldü.

Doğada av ile avcı arasındaki amansız mücadeleyi gözler önüne seren görüntüler, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.