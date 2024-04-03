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İzinsiz yürüyüşlere polis müdahalesi: Gözaltılar yaşandı - Son Dakika
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İzinsiz yürüyüşlere polis müdahalesi: Gözaltılar yaşandı

İzinsiz yürüyüşlere polis müdahalesi: Gözaltılar yaşandı

Van, Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bitlis'te izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti, bazı kişiler gözaltına alındı.

03.04.2024 00:19  Güncelleme: 00:21
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Van, Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bitlis'te izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti, bazı kişiler gözaltına alındı.

Van'da İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararının ardından parti binası önünde toplanan kalabalık, yürüyüş yapmak istedi.

Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine ara sokaklara dağılan kalabalıktakiler, caddelerdeki çiçeklikleri devirdi, ateş yakarak polise taş attı.

Kentin birçok noktasında toplanarak barikatlar kuran, bazı araçlara zarar veren göstericilere müdahale eden polis, tazyikli su ve biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştı.

Kentteki gösterilerde şu ana kadar 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Hakkari

Hakkari'de de kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti.

Kent merkezindeki Bulvar Caddesi ile Yüksekova'daki Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelenler, yürüyüş yapmak istedi.

Polisin izin vermemesi üzerine ara sokaklara dağılan göstericiler, polise taş atmaya başladı.

Güvenlik önlemi alan polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederek göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Hakkari'de olayların yaşandığı bölgeye giden Vali Ali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasilerde demokratik tepkilerin meşru haklar olduğunu belirterek, "Bunların kullanımının sınırları var. Bir başkasının hakkını engellemeden kendi haklarını sonuna kadar kullanabilir. Kamu düzeni de bunun bir parçası. Kamu düzeni içinde buna aykırı davranan herkese kanunlar yaptırımı öngörmüş. İstenmeyen birkaç hadise yaşandı. Çok şükür ciddi anlamda bir sıkıntımız yok. Bir vatandaşımızın yaralanması var. Adli makamlara konu intikal etti. Hakkarili hemşerilerimizden ricam, hepimizin taşıması gereken en önemli şey sağduyu. Birbirimize destek olmamız lazım." diye konuştu.

Yüksekova'da şu ana kadar 8 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhan Eren ve kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük'ün de aralarında bulunduğu grup, İl Seçim Kurulu binası önünde toplandı.

Küçük, yaptığı açıklamada, Van halkının yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na mazbata verilmediği yönündeki haberler yanlıştır. Bu bilgi doğru değildir. Buraya Van'a dair açıklama yapmaya geldik. YSK ile bir görüşme yaptık. YSK'nin itirazları alma süresi var. Bu süreler tamamlandı. Bu ayın 7'sine kadar süre işletilecek. Mazbata verilmedi haberi yanlıştır."

Açıklamaların ardından grup, yürüyüş yapmak istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt

Siirt'te DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan grup, buradan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyerek basın açıklaması yapmak istedi.

Polis, parti önünde açıklama yapılabileceğini ancak yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ile kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den Siirt Belediye Başkanı seçilen Sofya Alağaş ve DEM Parti İl Başkanı Eşref Tekin'in de bulunduğu grup, Güres Caddesi'ne kadar yürüdü.

Sarıtaş, Van İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararına tepki gösterdi.

Uyarılara rağmen yürümeye devam eden grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Batman

Batman'da DEM Parti'nin il binası önünde düzenlenen kutlamada, DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu ve kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den Batman Belediye Başkanı seçilen Gülüstan Sönük konuşma yaptı.

Programın ardından adliye binasına doğru yürümek isteyen, uyarılara rağmen dağılmayarak taş ve yasa dışı slogan atan gruba polis müdahale etti.

Çıkan arbedede 1 kişi gözaltına alındı.

Bitlis

Bitlis'te kesin olmayan seçim sonuçlarına itiraz etmek için DEM Parti Bitlis İl Başkanlığı toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Hakkari, Bitlis, Batman, Siirt, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzinsiz yürüyüşlere polis müdahalesi: Gözaltılar yaşandı - Son Dakika

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