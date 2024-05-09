Grammy Ödüllü Şarkıcı Buika Türkiye\'de Konser Verecek

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Grammy ödüllü şarkıcı, besteci ve söz yazarı Buika, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de müzikseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, başarılı sanatçı, organizasyonu Piu Entertainment'in üstlendiği turne kapsamında 22-28 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

Flamenko, soul, afrika, r&b, rumba ve cazın da içinde bulunduğu farklı tarzlarda müzik yapan Ekvator Ginesi kökenli İspanyol sanatçı, müziğinde sakinlik, barış, özgürlük, tutku gibi temalara yer veriyor.