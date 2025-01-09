Grand Games, 30 Milyon Dolar Yatırım Aldı - Son Dakika
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Grand Games, 30 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Grand Games, 30 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Yeni nesil mobil oyun stüdyosu Grand Games, Balderton'ın liderlik ettiği Seri A yatırım turunda 30 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. CEO Bekir Batuhan Çelebi, Türkiye'den yeni bir unicorn yaratma hedeflerini dile getirdi.

09.01.2025 10:47  Güncelleme: 10:49
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YENİ nesil mobil oyun stüdyosu Grand Games, tohum öncesi yatırım turundan 9 ay sonra Balderton'ın liderlik ettiği Seri A yatırım turunda 30 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Yatırıma ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Grand Games Kurucu Ortağı ve CEO'su Bekir Batuhan Çelebi, "Amacımız, yeni oyun türleri yaratarak Türkiye'den bir unicorn daha çıkarmak" dedi.

Grand Games, Seri A yatırım turlarından birine imza atarak 2025'e güçlü bir başlangıç yaptığını ifade etti. Balderton'ın liderlik ettiği yatırım turuna Grand Games'in mevcut yatırımcıları arasında yer alan Bek Ventures'ın (eski adıyla Earlybird Digital East Fund) yanı sıra Laton Ventures ve yatırımcı Mert Gür de katıldı.

2024'te Bekir Batuhan Çelebi, Mehmet Çalım ve Mustafa Fırtına tarafından kurulan, tohum öncesi yatırım turunu şubat ayında tamamlayan Grand Games, Seri A turunu tamamladığını duyurdu. Bu turla birlikte, daha önce Türkiye'den iki unicorn çıkaran sektörün yatırımcıları Dream Games'in yatırımcısı Balderton ve Peak Games'in yatırımcısı Bek Ventures (eski adıyla Earlybird Digital East Fund) bir araya gelmiş oldu.

'SADECE 14 KİŞİLİK BİR EKİPLE 10 AYDA 2 CASUAL OYUN GELİŞTİRDİK'

Magic Sort ve Car Match oyunlarının oyuncu tutma ve gelir elde etme metriklerinde yüzde 1'lik dilime girdiğini ve ayda 1 milyon doları aşan gelire ulaştıklarını belirten Grand Games Kurucu Ortağı ve CEO'su Bekir Batuhan Çelebi, "Sadece 14 kişilik bir ekiple 10 ayda 2 casual oyun geliştirdik. Türkiye'nin en büyük yatırım turlarından birini ilk yılımızda tamamladık. Bu olağanüstü başarımızı ekip kültürümüze ve stratejimize borçluyuz" dedi.

'YENİ STÜDYOLAR KURUP OYUNLARINI DÜNYA ÇAPINDA YAYINLAMAYI PLANLIYORLAR'

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Çelebi, "Şu ana kadar farklı türde 2 başarılı oyunla spesifik mekaniklerden ziyade duygulara odaklanan, çok stüdyolu bir eğlence merkezi yaratma vizyonumuzun ilk adımlarını attık. Aldığımız bu yatırımı yeni büyük oyun türleri yaratacak stüdyolar kurmak ve oyunlarımızı dünya genelinde yayınlamak için kullanacağız. Amacımız, yeni oyun türleri yaratarak Türkiye'den bir unicorn daha çıkarmak. Mobil oyun dünyasını yeniden tasarlamak için bizimle aynı tutkuyu paylaşan herkesi Grand Games'e katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

'BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ'

Yatırım turuna liderlik eden Balderton'ın Ortaklarından Suranga Chandratillake, " İstanbul, dünyanın en başarılı oyun stüdyolarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Grand Games, güçlü ekip kültürü ve dünya standartlarında yeni casual oyun türleri yaratma vizyonuyla bu ekosistemde dikkat çekiyor. Bir yıl gibi kısa bir sürede oluşturdukları kültür ve yayınladıkları iki başarılı oyun, yeteneklerini ve kararlılıklarını açıkça ortaya koyuyor. Oyunlara duydukları tutku ve sınır tanımayan hırslarıyla Grand Games ekibiyle birlikte çalışacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'KENDİLERİNE OLAN GÜVENİMİZİ BİR KEZ DAHA PEKİŞTİRDİLER'

Bek Ventures'tan Oğuzhan Özer, "Türkiye'nin hızla büyüyen oyun ekosistemine yatırım yaparken, her sektöre yaklaşımımızda olduğu gibi son derece seçici bir tutum sergiledik. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak, Grand Games, Peak Games'ten sonraki ilk oyun yatırımımız oldu. Tohum aşamasındaki yatırımımızdan sonraki bu kısa dönemde gösterdikleri performansla kendilerine olan güvenimizi bir kez daha pekiştirdiler. Bu yolculuklarında destek olmaya devam etmek bizim için büyük bir keyif" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YENİ UNICORN'U OLMA YOLUNDA YÜRÜDÜĞÜNE İNANIYORUZ'

Laton Ventures Kurucusu Görkem Türk ise şunları söyledi:

"İlk yatırımlarımızdan olan Grand Games'in başarısından ötürü çok mutluyuz. Stratejisine olan inancımızı yer aldığımız tohum öncesi turda da vurguladığımız üzere; Grand Games'in Türkiye'de hız bakımından bir ilke imza atan bu Seri A yatırım turu ve elde ettiği nadir rastlanır oyun metrikleriyle beraber, Türkiye'nin yeni unicorn'u olma yolunda yürüdüğüne inanıyoruz."

Şirketten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Grand Games, sektördeki rakiplerinden farklılaşan stüdyo (cell) bazlı çalışma modeli ile dikkat çekiyor. Ekip, her bir oyunun sorumluluğunu alan özerk ve bağımsız takımlardan oluşuyor. Şirket, stratejik olarak sektördeki popüler oyunlara yönelmek yerine henüz keşfedilmemiş alanlara odaklanarak büyük ve yenilikçi oyun türleri yaratmayı hedefliyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Grand Games, 30 Milyon Dolar Yatırım Aldı - Son Dakika

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