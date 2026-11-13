Greenpeace, COP31'de Antalya'da plastik-fosil yakıt bağını dev Truva Atıyla gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Greenpeace, COP31'de Antalya'da plastik-fosil yakıt bağını dev Truva Atıyla gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Greenpeace, COP31\'de Antalya\'da plastik-fosil yakıt bağını dev Truva Atıyla gösterdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Greenpeace, COP31'in yapıldığı Antalya'da plastik ile fosil yakıt bağını vurgulamak için altı metre yüksekliğinde dev Truva Atı sergiledi. Konyaaltı Belediyesi önündeki tanıtımda heykelin içinden plastik atıklar döküldü; Greenpeace plastik üretiminin azaltılması çağrısını yineledi.

(ANTALYA) - Greenpeace, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) yapıldığı Antalya'da plastik üretimi ile fosil yakıt endüstrisi arasındaki ilişkiye dikkat çekmek amacıyla altı metre yüksekliğinde dev bir Truva Atı heykeli sergiledi. Greenpeace Türkiye Sosyal ve Ekonomik Sistemler Kampanya Sorumlusu Berk Butan, "Fosil yakıt endüstrisi plastiği bir kaçış noktası olarak kullanıyor. Oysa plastikler, üretimden atığa iklim krizini derinleştirirken; toprağımızı, havamızı ve kıyılarımızı kirletiyor" dedi.

Greenpeace, COP31 kapsamında Danimarkalı sanatçı Thomas Dambo ile birlikte hazırladığı Truva Atı heykelini Antalya'da Konyaaltı Belediyesi önünde sergilemeye başladı. Altı metre yüksekliğinde ve dört metre genişliğindeki heykelin tanıtımında Greenpeace Türkiye aktivistleri bir performans gerçekleştirdi. Performans sırasında heykelin gövdesindeki kapağın açılmasıyla içinden plastik atıklar döküldü.

Plastik üretiminin fosil yakıtlara bağımlılığına dikkat çekmeyi amaçlayan eylemde Greenpeace, dünya liderlerine plastik üretiminin azaltılması ve yeni petrokimya yatırımlarının durdurulması çağrısında bulundu.

Greenpeace'in açıklamasında, plastiklerin yüzde 99'unun fosil yakıtlardan üretildiği belirtilerek petrol ve doğal gaz talebindeki düşüş karşısında fosil yakıt şirketlerinin plastik üretimini artırmaya yöneldiği savunuldu.

"FOSİL YAKIT ENDÜSTRİSİ PLASTİĞİ BİR KAÇIŞ NOKTASI OLARAK KULLANIYOR"

Greenpeace Türkiye Sosyal ve Ekonomik Sistemler Kampanya Sorumlusu Berk Butan, Truva Atı efsanesinden hareketle hazırlanan heykel hakkında şunları söyledi:

"Troya efsanesi bu toprakların kadim tarihinde yer alan oldukça çarpıcı bir hikaye. Dışarıdan hediye gibi görünen bu at da tıpkı efsanedeki gibi, içinde yaşamlarımızı tehdit eden bir şeyler gizliyor. Fosil yakıt endüstrisi plastiği bir kaçış noktası olarak kullanıyor. Oysa plastikler, üretimden atığa iklim krizini derinleştirirken; toprağımızı, havamızı ve kıyılarımızı kirletiyor. Sahillerimiz bu kirliliğin tanığı. Türkiye tarihi bir ana ev sahipliği yapıyor. Şimdi kararlı bir duruş göstermenin ve gerçek sıfır atık için mücadele etmenin zamanı" dedi.

"DAHA SAĞLIKLI BİR İKLİM, PLASTİK ÜRETİMİNİ AZALTMAK DEMEK"

Geri dönüştürülmüş malzemelerden yaptığı büyük ölçekli heykellerle tanınan Danimarkalı sanatçı Thomas Dambo da eserin plastik tüketimi ile petrol ve doğal gaz endüstrisi arasındaki ilişkiye dikkati çekmek amacıyla hazırlandığını belirtti. Dambo, şöyle konuştu:

"Heykellerimi yalnızca geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıyorum çünkü insanların ne kadar çok plastik üretildiğini düşünmesini istiyorum. Burada, COP31'de bu Truva Atı, gündelik plastiğin gizlediği şeyi, yani petrol ve gaz ile olan bağını gözler önüne seriyor. Liderler iklim geleceğimizi müzakere ederken fosil yakıt endüstrisi plastik aracılığıyla büyümeye devam ediyor. Greenpeace ile birlikte yaptığım bu atın merak uyandırmasını ve net bir mesaj vermesini umuyorum. Daha sağlıklı bir iklim, plastik üretimini azaltmak demek."

Greenpeace Türkiye, Sıfır Atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimiyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Greenpeace, COP31'deki eylemiyle plastik üretiminin azaltılmasının uluslararası iklim politikalarının bir parçası haline getirilmesi çağrısını yineledi.

Kaynak: ANKA
Konyaaltı BelediyesiYerel HaberlerSivil ToplumEtkinlikAntalyaPlastikGüncelCOP31SanatÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Fatma Şahin, “Savaş çıkacak“ diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi
13:55
Fenerbahçe’den resmi açıklama “Yeni yapılanmaya gidilmiştir“ diyerek duyurdular
Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Yeni yapılanmaya gidilmiştir" diyerek duyurdular
13:25
Lodos İstanbul’da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00’e kadar sürecek
Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 14:16:17. #7.13#
SON DAKİKA: Greenpeace, COP31'de Antalya'da plastik-fosil yakıt bağını dev Truva Atıyla gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android