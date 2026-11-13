Greenpeace, COP31\'de Antalya\'da plastik-fosil yakıt bağını dev Truva Atıyla gösterdi

(ANTALYA) - Greenpeace, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) yapıldığı Antalya'da plastik üretimi ile fosil yakıt endüstrisi arasındaki ilişkiye dikkat çekmek amacıyla altı metre yüksekliğinde dev bir Truva Atı heykeli sergiledi. Greenpeace Türkiye Sosyal ve Ekonomik Sistemler Kampanya Sorumlusu Berk Butan, "Fosil yakıt endüstrisi plastiği bir kaçış noktası olarak kullanıyor. Oysa plastikler, üretimden atığa iklim krizini derinleştirirken; toprağımızı, havamızı ve kıyılarımızı kirletiyor" dedi.

Greenpeace, COP31 kapsamında Danimarkalı sanatçı Thomas Dambo ile birlikte hazırladığı Truva Atı heykelini Antalya'da Konyaaltı Belediyesi önünde sergilemeye başladı. Altı metre yüksekliğinde ve dört metre genişliğindeki heykelin tanıtımında Greenpeace Türkiye aktivistleri bir performans gerçekleştirdi. Performans sırasında heykelin gövdesindeki kapağın açılmasıyla içinden plastik atıklar döküldü.

Plastik üretiminin fosil yakıtlara bağımlılığına dikkat çekmeyi amaçlayan eylemde Greenpeace, dünya liderlerine plastik üretiminin azaltılması ve yeni petrokimya yatırımlarının durdurulması çağrısında bulundu.

Greenpeace'in açıklamasında, plastiklerin yüzde 99'unun fosil yakıtlardan üretildiği belirtilerek petrol ve doğal gaz talebindeki düşüş karşısında fosil yakıt şirketlerinin plastik üretimini artırmaya yöneldiği savunuldu.

"FOSİL YAKIT ENDÜSTRİSİ PLASTİĞİ BİR KAÇIŞ NOKTASI OLARAK KULLANIYOR"

Greenpeace Türkiye Sosyal ve Ekonomik Sistemler Kampanya Sorumlusu Berk Butan, Truva Atı efsanesinden hareketle hazırlanan heykel hakkında şunları söyledi:

"Troya efsanesi bu toprakların kadim tarihinde yer alan oldukça çarpıcı bir hikaye. Dışarıdan hediye gibi görünen bu at da tıpkı efsanedeki gibi, içinde yaşamlarımızı tehdit eden bir şeyler gizliyor. Fosil yakıt endüstrisi plastiği bir kaçış noktası olarak kullanıyor. Oysa plastikler, üretimden atığa iklim krizini derinleştirirken; toprağımızı, havamızı ve kıyılarımızı kirletiyor. Sahillerimiz bu kirliliğin tanığı. Türkiye tarihi bir ana ev sahipliği yapıyor. Şimdi kararlı bir duruş göstermenin ve gerçek sıfır atık için mücadele etmenin zamanı" dedi.

"DAHA SAĞLIKLI BİR İKLİM, PLASTİK ÜRETİMİNİ AZALTMAK DEMEK"

Geri dönüştürülmüş malzemelerden yaptığı büyük ölçekli heykellerle tanınan Danimarkalı sanatçı Thomas Dambo da eserin plastik tüketimi ile petrol ve doğal gaz endüstrisi arasındaki ilişkiye dikkati çekmek amacıyla hazırlandığını belirtti. Dambo, şöyle konuştu:

"Heykellerimi yalnızca geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıyorum çünkü insanların ne kadar çok plastik üretildiğini düşünmesini istiyorum. Burada, COP31'de bu Truva Atı, gündelik plastiğin gizlediği şeyi, yani petrol ve gaz ile olan bağını gözler önüne seriyor. Liderler iklim geleceğimizi müzakere ederken fosil yakıt endüstrisi plastik aracılığıyla büyümeye devam ediyor. Greenpeace ile birlikte yaptığım bu atın merak uyandırmasını ve net bir mesaj vermesini umuyorum. Daha sağlıklı bir iklim, plastik üretimini azaltmak demek."

Greenpeace Türkiye, Sıfır Atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimiyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Greenpeace, COP31'deki eylemiyle plastik üretiminin azaltılmasının uluslararası iklim politikalarının bir parçası haline getirilmesi çağrısını yineledi.