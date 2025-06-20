Güçlü Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güçlü Türkiye Vurgusu

Güçlü Türkiye Vurgusu
20.06.2025 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalçın, güçlü bir Türkiye inşa etmek için uğraştıklarını ve terör sorununu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Son yıllarda Cumhurbaşkanı'mız öncülüğünde sarsılamaz, güvenliği tehdit altına alınamaz ve düşmanları tarafından saldırılmaya cesaret edilemez bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.

Yalçın, AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanlığınca merkez Sur ilçesindeki tarihi bir konakta düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda, gençlerle sohbet etmenin her zaman faydalı olduğunu söyledi.

Son dönemde dünyanın oldukça karmaşık bir hale geldiğini belirten Yalçın, 10 yıldır dünyada hiçbir kuralın kalmadığını, herkesin kendi başının çaresine baktığını ve kimsenin kimseye faydasının olmadığı bir döneme girildiğini ifade etti.

Gazze'de insanların özgürlük hakkının ve onurunun çiğnendiğini dile getiren Yalçın, hastanelerin vurulduğunu ve çocukların öldürüldüğünü hatırlattı.

Yalçın, Birleşmiş Milletlerin (BM) dünyada barış ve adaleti sağlamak için tesis edildiğine dikkati çekerek, "Savaş var hiç sesini duydunuz mu, yok. Soykırım var, BM'nin herhangi bir şey yapabildiğini duydunuz mu, yok. İran şu an İsrail ile çatışıyor, bununla ilgili Orta Doğu'daki diğer ülkelerin ne yapabileceğine dair bir tahmininiz var mı, çok zor. Nasıl bir döneme girdik biliyor musunuz, şu an kimin elinin kimin cebinde olduğunun belli olmadığı, kimsenin kimseye güvenemediği, her koyunun kendi bacağından asıldığı bir döneme girdik." diye konuştu.

Türkiye'de terör sorununun varlığını ortadan kaldırmak, toplumsal huzur, refah ve istikrarı inşa etmek istediklerini dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Son yıllarda Cumhurbaşkanı'mız öncülüğünde sarsılamaz, güvenliği tehdit altına alınamaz ve düşmanları tarafından saldırılmaya cesaret edilemez bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Mümkünse dostlarımıza, müttefiklerimize, mazlumlara yardım edebilecek güçlü bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki eğer kol kasınız yeterince güçlü değilse birileri gelip sizin kafanıza vurabilir, sizin haklarınızı çiğneyebilir. Bunu biz bugün Türkiye'nin çevresinde olup bitenlerle görüyoruz. 90 milyonluk İran bugün İsrail ile savaşmak durumunda kaldı ve yarın İran'ın ne hale geleceği vatandaşları tarafından bilinemez halde. Suriye'de yaşananların benzerleri ya orada yaşanırsa ne olacak? İşte devletlerin temelde yapmaya çalıştığı şey budur. Devlet, milletine güvenlik, huzur ve refah vermeye çalışıyor. Devletin vatandaşa karşı görevi budur. Biz de AK Parti iktidarı olarak ne yapmaya çalışıyoruz? Biliyoruz ki sadece kendi içerimizdeki meseleler değil birileri bize dışarıdan da saldırganlıkla sorunlar çıkartabilir ve kimsenin hayal etmediği kötü son senaryolarla Allah muhafaza karşılaşmak durumunda kalabiliriz. İşte bunu engellemek önümüzdeki dönemde en öncelikli görevlerimizden biri."

Yalçın, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomisinin nasıl güçleneceğini, dış politikasının nasıl daha iyi olabileceğini, nasıl daha huzurlu bir ülke olabileceğini söyleyen, onu tarif eden, planlayan başka bir siyasi parti biliyor musunuz, ben bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin ekonomiden şikayet ederken ne tavsiye ettiğini biliyor musunuz, ben bilmiyorum, duymadım çünkü. Türkiye'de iyi gitmediğini düşündükleri bir şey varsa onun alternatifi olarak ne söylemişler, bilmiyoruz. Mesela 'S-400'leri niye alıyorsunuz, ne gerek var. Kim bize saldıracak?' diye bir şey söylüyorlardı. Etrafına bir bak bakalım. Böylesi bir kafaya ülke emanet edilir mi, bunun Türkiye'ye, gençliğe, teknolojiye, sana bana katkısı ne olur? Muhalefet partisi alternatifler ortaya koysun. Desin ki 'sizin gittiğiniz şu yol yerine şu yol daha iyidir.' O zaman biz de değerlendirmemizi yapalım ve ona göre hareket edelim. Ama karşıda herhangi bir fikir yok ki."

Programa, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, eski AK Parti Milletvekili Oya Eronat ve İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Çakmak da katıldı.

Kaynak: AA

Hasan Basri, Orta Doğu, Politika, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güçlü Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Kaynarca’dan yıllar sonra gelen pişmanlık Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen pişmanlık
Güney Afrika’da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
İran destekli grup ABD’yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Merkeze alınan Tunceli Valisi’nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İran’ın kritik bir komutanı daha öldürüldü
İsrail-İran savaşında 9. gün! İran'ın kritik bir komutanı daha öldürüldü
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
22:47
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
22:19
İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız
İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız
21:21
İsrail saldırıları altındaki İran’da 5.5 büyüklüğünde deprem
İsrail saldırıları altındaki İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
10:06
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var
Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
09:57
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
09:44
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
09:30
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu 190 şüpheli yakalandı
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı
09:23
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig’e geliyor
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
09:11
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’ye soğuk duş
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
09:10
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris’te çıkarıyor
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor
08:54
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 07:57:55. #7.13#
SON DAKİKA: Güçlü Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.