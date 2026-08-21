Gülay Erdem'in Eğitim Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Gülay Erdem'in Eğitim Hayali Gerçek Oldu

Gülay Erdem\'in Eğitim Hayali Gerçek Oldu
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Sivas'ta 50 yaşındaki Gülay Erdem, yarım bıraktığı eğitimi tamamlayarak üniversite kazandı.

SİVAS'ta yaşayan 4 çocuk ve 2 torun sahibi ev kadını Gülay Erdem (50), gençlik yıllarında yarım bıraktığı 35 yıllık eğitim hayalini yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü. Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Erdem, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İlahiyat Fakültesi'ni kazandı.

Evlilik nedeniyle eğitimini yarıda bırakan Gülay Erdem, yıllardır aklında ukde kalan eğitim hayatını sürdürmeye karar verdi. Çocuklarını büyütüp meslek sahibi yapan Erdem, önce ortaokulu ardından liseyi dışardan okuyarak tamamladı. Erdem, lisedeki öğretmenlerinin teşvikiyle girdiği üniversite sınavı sonucunda da SCÜ İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. Okuma aşkının içinde her zaman bir ukde olarak kaldığını ifade eden Erdem, "Şartlardan dolayı ortaokul son sınıfı ve liseyi okuyamadım. Çocuklarımı, torunumu büyüttüm. Hepsi kendilerini kurtardıktan sonra 'Kendim için ne yapabilirim?' arayışına girdim. Önce ortaokulu dışarıdan bitirdim. Ardından Kız Meslek Lisesi'nin hafta sonu yüz yüze derslerine giderek 2 senede lise eğitimimi tamamladım" dedi.

EV İŞLERİ ARASINDA GELEN BAŞARI

Sınava hiçbir ders desteği almadan hazırlandığını vurgulayan Erdem, "Ders çalışacak lüks bir ortamım yoktu. Önceliğim her zaman eşim, çocuklarım ve yuvam oldu. Büyük hedeflerle de girmedim sınava, sıfır net bile çeksem o sınav heyecanını tatmak istedim. Rabb'im bana beklediğimin çok daha üstünde bir başarı nasip etti" diye konuştu. Çevresinden "Bu saatten sonra ne gerek var?" diyenlerin de olduğunu belirten Erdem, olumsuz yorumlara kulak asmayarak hedefinden vazgeçmediğini söyledi.

AYNI ANDA İKİ ÜNİVERSİTE OKUYACAK

Gelecek hedeflerinden bahseden Erdem, ilahiyat fakültesindeki örgün eğitiminin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne de kayıt yaptırmak istediğini söyledi. İki fakülte eğitimini bir arada götürmek istediğini belirten Erdem, "Önceliğim ailemi ve yuvamı ihmal etmeden, Allah'ın rızasını gözeterek bu okulları bitirmek. Zorlanacağım belki ama içimdeki taşlar yerine oturmuş olacak" dedi.

'DİNİMİZDE GÜÇLÜ ROL MODELLER VAR'

Gülay Erdem, "Bizim dinimiz ve medeniyetimiz, hanımların geride kalmasını ya da bilgisiz olmasını istemez. Önümüzde Hazreti Hatice ve Hazreti Ayşe validelerimiz gibi hayatın tam merkezinde yer almış çok güçlü rol modeller var. İslam, kadının eğitimde, bilgide ve hayatın her alanında geri durmasını değil; aksine çok daha donanımlı ve bilgili şekilde toplumda yer almasını emreder" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Sivas, Gülay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülay Erdem'in Eğitim Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

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