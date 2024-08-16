Gümrük Muhafaza Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Gümrük Muhafaza Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu

Gümrük Muhafaza Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Taşucu ve Çeşme limanlarında düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 681 bin captogon hap ve 40 kilogram kokain ele geçirildi.

16.08.2024 08:59
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TİCAET Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince Taşucu ve Çeşme limanlarında düzenlenen 2 ayrı operasyonda 1 milyon 681 bin captogon hap ve 40 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele ülke genelinde tüm hızıyla sürüyor. Kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele kapsamında, yurt genelinde yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli TIR'lar mercek altına alındı. Gümrük işlemlerinin sonrasında X-Ray tarama sistemine sevk edilen araçların dorselerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerin de katılımı ile yapılan detaylı aramalarda, çeşitli şekillerde yasal yük içerisine gizlenmiş vaziyette captagon ve kokain cinsi uyuşturucu tespit edildi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları neticesinde, Mersin Limanı'nda 1 milyon 681 bin adet captogon ile Çeşme Limanı'nda 40 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu. Olaylarla ilgili olarak Silifke ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı. Gümrükler Muhafaza Teşkilatı toplum sağlığı ve kamu düzenine kasteden, gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmama kararlığını sürdürüyor" denildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Taşucu, Çeşme, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümrük Muhafaza Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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