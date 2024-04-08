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Gümüşhane'nin yeraltı sarayı Karaca Mağarası'nda sezon başladı

Gümüşhane'nin yer altı güzelliği Karaca Mağarası bayram tatilinde ilgi odağı oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Karaca Mağarası, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin sayılı damlataşı mağaralarından biri olan Karaca, sarkıt, dikit ve diğer oluşumlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Türkiye'de halo terapiye uygun az sayıdaki mağaralardan birisi olan ve Gümüşhane'nin yer altı sarayı olarak kabul edilen dünyaca ünlü damlataşı mağarası Karaca Mağarası yeni turizm sezonuna merhaba dedi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan, sarkıt, dikit ve damlataşı şekillerinin en yoğun, en güzel, en görkemli ve görenleri büyüleyici örneklerine sahip olan Karaca Mağarası, oluşumların yoğunluğu bakımından Türkiye ve dünyanın en zengin mağaralarından birisi olarak kabul ediliyor.

Mağaranın yeni salonu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Yeni sezona Ramazan Bayramı tatiliyle başlayan mağarada gerekli çalışmalar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılırken, özellikle bugüne kadar hiç açılmayan yeni açılan salon ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Özellikle astım hastalığı olmak üzere solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan alternatif tedavi yöntemlerinden birisi olan ve tuz terapisi olarak da adlandırılan halo terapiye Türkiye'de uygun olan az sayıdaki mağaralardan birisi olarak bilinen Karaca Mağarası, yoğun sarkıt, dikit ve damlataşı şekilleriyle dünyanın sayılı damlataşı mağaralarından birisi olarak kabul ediliyor ve "Gümüşhane'nin yer altı sarayı" olarak nitelendiriliyor.

"Buraya geldiğim zaman nefes alışım bile değişiyor"

Bayram tatili için memleketine gelen ve ailesiyle birlikte ana kayası 150 milyon yıl yaşındaki Karaca Mağarasını ziyaret eden Murat Köprülü, "İstanbul'da yaşıyorum. Her bayram geldiğim zaman Karaca Mağarasına uğruyorum çocuklarla beraber. Özellikle bu sabah da direkt yolumuzun üzeri uğradık. Çok güzel şeyler yaşadık. Yeni açılan salonu ilk defa gördüm. Orası çok farklıydı. Daha önce geliyorduk ama bu salon daha farklı bir yer çıktı. Daha çok güzel. Buraya geldiğim zaman nefes alışım bile değişiyor. Bu rakıma çıkıp burayı görmek çok mutlu ediyor bizi. Nefes darlığı var. Burada rahatlıyorum. Şu an nefes alışım, verişim bile değişti. Benim gibi astım hastası olan herkese davet ediyorum buraya" dedi.

Köprülü'nün kızı Gül Sena ise mağara içerisindeki taşların parlak ve çok güzel gözüktüğünü belirterek, oluşumları kışın oluşan buz kütlelerine benzettiğini söyledi.

"İçerisinin farklı bir aurası var"

Eşiyle birlikte İzmir'den gelen Beyhan Akkoyunlu da "Ben ilk defa buraya geldim ve çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. Havası çok farklı. Astım hastalarına iyi geldiğini de dinleyince daha da etkilendim açıkçası. Farklı bir aurası var gerçekten içerisinin. Sarkıtların ne kadar uzun sürede oluştuğu da çok dikkatimi çekti. Herkese de tavsiye ederim. Daha çok yere batan sarnıcına benzettik" diye konuştu.

"Ben çok büyülendim girdiğim zaman"

Manisa'dan gelen Seda Esen ise "Ben çok büyülendim girdiğim zaman. Hiç hayatımda böyle bir yapı görmemiştim. Gerçekten çok güzel korunmuş. Gayet güzel görünüyor. Böyle bir mağaraya gitmedim. Sarkıtlar, dikitler inanılmaz. Daha çok böyle Romalıların yaptığı sütunlara, kendi eliyle yaptığı sütunlar gibi duruyor oluşumlar" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir ambiyans, anlatılabilecek gibi değil"

İstanbul'dan gelen Köksal Öztürk de "Kızımın böyle yerlere duyarlı olduğu için getirme ihtiyacı duydum. Burada yeni bir salon da açıldığını duyduğumuz için bir görmek istedik. Burası gerçekten doğa harikası. Çok yerlere de gidiyorum, geziyorum. Fakat bu yeni açılan salon daha başka bir doğa harikası olarak görünüyor. Herkesin de görmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir ambiyans. Anlatılabilecek gibi değil. Yani doğa harikası" dedi.

"Yeni açılan salonu çok güzeldi"

Mağaranın minik ziyaretçilerinden Ankara'dan gelen Elif Keskinpala, "Ben böyle sarkıtlar gördüm, dikitler gördüm. Çok güzel bir yer burası. Havası çok güzel" ifadelerini kullanırken Ali Güngör ise "Karaca Mağarası'na bayağıdır geliyorum. Güzel bir mağara. Sarkıtları benim ilgimi çekti. Ama havuza para atılması beni biraz üzdü. Yeni açılan salonu da gördüm. Güzeldi. Bayağı bir uğraşmışlar. Güzel olmuş. Yani ellerine sağlık diyorum" diye konuştu.

Cebeli köyünün aynı isimli mahallesinin sınırlarında yer alan ve "Yer altındaki gizemli dünya" olarak da nitelendirilen Karaca Mağarası Gümüşhane-Trabzon karayoluna 4 kilometre mesafede, denizden bin 550 metre yükseklikte, ortalama tavan yüksekliği 18 metre ve toplam iç alanı yaklaşık bin 500 metrekare. Mağaraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tavandan aşağıya doğru ve tem tersi istikametteki devasa sütunlar ve diğer oluşumları hayranlık ve şaşkınlıkla karşılıyor.

Yaklaşık 150 milyon yıllık dolomitik kireç taşlarının zengin yeraltı suları tarafından aşındırılmasıyla oluşan ve pasif karakterli bir mağara olan Karaca Mağarasındaki sarkıt ve dikitlerin 15 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilirken, yatay yönde gelişim gösteren salonların birleşmesinden bir araya geliyor. Mağaranın içerisinde çeşitli renk ve şekillerde sarkıt, dikit, sütun, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damlataşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları ve mağara gülleri yer alıyor.