GÜNDEM / 1 Mart 2026 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GÜNDEM / 1 Mart 2026

01.03.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nebil Özgentürk 1 Mart 2003 Direnişi belgesel gösterimi ile partisinin MYK toplantısına katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nebil Özgentürk 1 Mart 2003 Direnişi belgesel gösterimi ile partisinin MYK toplantısına katılacak.

(Ankara/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı İftar Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/18.47) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenler Belediyesince Dörtyol Meydanı'nda düzenlenecek ramazan etkinliklerine katılacak.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanlığınca Sarıyer'de düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve teşkilat sahuru programında yer alacak.

(Tekirdağ/22.30/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit ailesine ziyaret gerçekleştirecek, öksüz ve yetim çocuklarla iftar programına ve çay sohbetlerine katılacak, Selimiye Camisi'nde teravih namazı sonrası cemaate ikramlık dağıtacak, Ramazan Sokağı'nı ziyaret edecek.

(Edirne/18.00-22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Amsterdam Halk İIftarı ile Sanatçılar ve Yazarlar Buluşması'na katılacak.

(Amsterdam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor, Samsunspor-Gaziantep FK ve Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/16.00/Samsun/Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 28. haftasına Serikspor-Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor ve Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/Adana/13.30/İstanbul/16.00/Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 26, Beyaz Grup'un ise 28. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 23. hafta maçları sona erecek.

5- 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan karşılaşması öncesinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde antrenman yapacak; TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, başantrenör Ergin Ataman ve kaptan Cedi Osman açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/16.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak; Spor Toto-Galatasaray, Ziraat Bankkart-Altekma, İstanbul Gençlik-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-Gaziantep Gençlikspor, Gebze Belediyespor-Halkbank ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyesor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/İstanbul/14.00/16.00/Kocaeli/Ordu/14.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftası, Rize Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Rize/14.00/Bursa/17.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

8- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin ilk ayak yarışı Tayland'da yapılacak.

(Buriram/11.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Nebil Özgentürk, Özgür Özel, Diplomasi, Belgesel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 1 Mart 2026 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Pereira’dan Fenerbahçe’nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Manchester United iftar yemeği düzenledi Manchester United iftar yemeği düzenledi
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Görenler inanamıyor Cagliari’nin yıldızından inanılmaz bir gol Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol

08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
07:35
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv’de sirenler çalıyor
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor
07:11
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı
06:56
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak İşte yaşanacak sürecin detayları
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları
06:21
Hamaney’in ölümü sonrası İran’dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
05:06
Ali Hamaney kimdir
Ali Hamaney kimdir?
04:47
İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
04:24
Hamaney’in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
02:20
Fas’ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi
Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi
23:44
Hamaney’in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 09:41:58. #7.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 1 Mart 2026 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.