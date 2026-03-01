GÜNDEM / 1 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nebil Özgentürk 1 Mart 2003 Direnişi belgesel gösterimi ile partisinin MYK toplantısına katılacak.

(Ankara/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı İftar Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/18.47) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenler Belediyesince Dörtyol Meydanı'nda düzenlenecek ramazan etkinliklerine katılacak.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanlığınca Sarıyer'de düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve teşkilat sahuru programında yer alacak.

(Tekirdağ/22.30/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit ailesine ziyaret gerçekleştirecek, öksüz ve yetim çocuklarla iftar programına ve çay sohbetlerine katılacak, Selimiye Camisi'nde teravih namazı sonrası cemaate ikramlık dağıtacak, Ramazan Sokağı'nı ziyaret edecek.

(Edirne/18.00-22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Amsterdam Halk İIftarı ile Sanatçılar ve Yazarlar Buluşması'na katılacak.

(Amsterdam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor, Samsunspor-Gaziantep FK ve Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/16.00/Samsun/Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 28. haftasına Serikspor-Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor ve Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/Adana/13.30/İstanbul/16.00/Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 26, Beyaz Grup'un ise 28. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 23. hafta maçları sona erecek.

5- 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan karşılaşması öncesinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde antrenman yapacak; TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, başantrenör Ergin Ataman ve kaptan Cedi Osman açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/16.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak; Spor Toto-Galatasaray, Ziraat Bankkart-Altekma, İstanbul Gençlik-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-Gaziantep Gençlikspor, Gebze Belediyespor-Halkbank ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyesor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/İstanbul/14.00/16.00/Kocaeli/Ordu/14.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftası, Rize Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Rize/14.00/Bursa/17.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

8- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin ilk ayak yarışı Tayland'da yapılacak.

(Buriram/11.00) (Fotoğraflı)

***

