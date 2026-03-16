GÜNDEM / 16 Mart 2026

16.03.2026 09:10
6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Galatasaray Üniversitesi'nde Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı Anma Töreni'nde yer alacak, partisinin genel merkezinde CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek ve Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Şehit Yakınları ve Gaziler ile İftar Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/15.00/19.03) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pursaklar Şehri Tebessüm Nikah ve Balo Salonu'nda düzenlenecek Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valilik ile kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.

(Muğla/12.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Genel Merkez Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek "Çocuk Gülerse Dünya Güler" İftar Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Galatasaray Üniversitesi'nde Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı Anma Töreni'ne ve Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/11.00/16.40)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Valiliğe ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, iftar programına katılacak, esnafa ziyaret gerçekleştirecek.

(Manisa/16.00-22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Menemen Belediyesinin Şehir Parkı'nda düzenleyeceği Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(İzmir/19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayı merkezi yönetim bütçe denge tablosunu yayımlayacak.

(Ankara/11.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 8 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihçi yazar ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı için Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/16.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 31. haftası, Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Arca Çorum FK-Esenler Erokspor ve Sipay Bodrum FK-Boluspor maçlarıyla sona erecek.

(Balıkesir/13.30/Çorum/16.00/Muğla/20.00) (Fotoğraflı)

2- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta müsabakaları tamamlanacak.

***

Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı Süleymaniye'de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
Helal olsun sana Arda Herkes onu konuşuyor Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Çete üyelerinden kanlı pusu Ölenlerden 12’si asker Çete üyelerinden kanlı pusu! Ölenlerden 12'si asker
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
’’Battı’’ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz ''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul’da iftarda buluştu Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul'da iftarda buluştu
İran füzesi, Tel Aviv’in göbeğine böyle düştü İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü
Icardi’den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı

09:23
Muhalif vekilden Modi’yi yerin dibine sokan sözler
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
09:20
Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol
Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol
09:11
İran’dan intikam saldırısı Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
09:10
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
09:05
Arda’nın 68 metreden avladığı kalecinin 90 metreden attığı gol ortaya çıktı
Arda'nın 68 metreden avladığı kalecinin 90 metreden attığı gol ortaya çıktı
08:56
Dünya devinde kaos Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
Dünya devinde kaos! Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
08:28
Fenerbahçe’de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu
Fenerbahçe'de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu
08:25
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası
08:08
Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı
Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı
07:55
Vuran vurana Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibine bir şok daha
Vuran vurana! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine bir şok daha
07:37
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya’dan ret yanıtı geldi
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi
06:54
Veliaht Prens’ten Trump’a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
06:37
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
05:43
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 10:04:37.
