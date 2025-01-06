GÜNDEM / 6 Ocak 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 6 Ocak 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

06.01.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu ve fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(Ankara/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile 3+3 formatında bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ? İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurulu 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılacak.

(İzmir/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Sakaryaspor- Gençlerbirliği müsabakasıyla tamamlanacak.

(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ ve Yalovaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/18.00/Yalova/20.30) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası, Görele Belediyespor- Anadolu Üniversitesi maçıyla tamamlanacak.

(Giresun/17.00) (Fotoğraflı)

4- Beşiktaş Kulübünde başkanlık görevine seçilen Serdal Adalı ve yönetimi, Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek törenle mazbatasını alacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)

5- Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Shabab, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde El Feiha ile karşılaşacak; Terim, takımıyla ilk resmi maçına çıkacak.

(Riyad/18.00) (Fotoğraflı)

6- İtalya Süper Kupası'nın final maçı, Inter ile Milan arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak.

(Riyad/22.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 6 Ocak 2025 - Son Dakika

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