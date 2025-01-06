GÜNDEM / 6 Ocak 2025

Güncel

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu ve fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(Ankara/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile 3+3 formatında bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ? İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurulu 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılacak.

(İzmir/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Sakaryaspor- Gençlerbirliği müsabakasıyla tamamlanacak.

(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ ve Yalovaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/18.00/Yalova/20.30) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası, Görele Belediyespor- Anadolu Üniversitesi maçıyla tamamlanacak.

(Giresun/17.00) (Fotoğraflı)

4- Beşiktaş Kulübünde başkanlık görevine seçilen Serdal Adalı ve yönetimi, Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek törenle mazbatasını alacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)

5- Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Shabab, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde El Feiha ile karşılaşacak; Terim, takımıyla ilk resmi maçına çıkacak.

(Riyad/18.00) (Fotoğraflı)

6- İtalya Süper Kupası'nın final maçı, Inter ile Milan arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak.

(Riyad/22.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.