GÜNDEM / 7 Nisan 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 7 Nisan 2025

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

07.04.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kişisel Veriler ve Hukuki Güncellemeler 2025 Perspektifi - Kişisel Verileri Koruma Günü" programına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi'nin açılış törenine, Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi 2. Dönem ile Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması 1. Dönem Ortak Komitesi toplantılarına katılacak, iş insanlarıyla bir araya gelecek ve ikili görüşmeler yapacak.

(Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılacağı üçlü zirve düzenlenecek.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, Göztepe- Gaziantep FK ve Kasımpaşa- Beşiktaş maçlarıyla sona erecek.

(İzmir/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Anadolu Efes-TOFAŞ maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftası, Mihalıççık Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)

4- Avrupa Güreş Şampiyonası, Slovakya'da başlayacak.

(Bratislava) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Ekonomi, ankara, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

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