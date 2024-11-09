10.00- 15.00 - CHP heyetinin Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
10.00 - Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin duruşmanın üçüncü günü, avukatların savunmasıyla devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/DİYARBAKIR)
11.00 - Vefat eden CHP 23. Dönem İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan için İzmir İl Başkanlığı önünde tören düzenlenecek, Bornova Hüseyin İsa Bey Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)
12.00- Haydarpaşa'nın Gar olarak korunmasını isteyen çevre ve kent savunucuları yürüyüş gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
13.00 - Eğitim-İş, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)
14.00 - Ankara Büyükyehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Keçiören'de yapımı tamamlanan Keçiören Cemevi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
15.00 - Kaz Dağları'ndaki doğa katliamı Kadıköy İskele'de protesto edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
18.00- Türkiye İşçi Partisi, "Filistin Halkıyla Dayanışma Gecesi" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI-İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › Gündem: CHP'nin Demokrasi Nöbeti ve Protestolar Bugün Devam Ediyor - Son Dakika
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