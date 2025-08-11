Gündemdeki Önemli Toplantılar ve Etkinlikler - Son Dakika
Gündemdeki Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

11.08.2025 09:10
6 Nisan 1920 tarihinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na başkanlık etmesi, CHP MYK'nın toplanması ve çeşitli ekonomik verilerin açıklanması bekleniyor. Ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, Türkiye'deki depremler ile spor müsabakaları da takip edilecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu başkanlığında "Türk Dünyası ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı" yapılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in ilk haftası, Trabzonspor-Kocaelispor maçıyla tamamlanacak.

(Trabzon/21.30) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, Esenler Erokspor- Adana Demirspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(İstanbul/21.30) (Fotoğraflı)

3- Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncusu Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile yapılacak rövanş müsabakası öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenen Türk Devletleri Kültür ve Spor Festivali'nin açılış töreni, Güngören Spor Kompleksi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Hentbol Süper liglerinde 2025-26 sezonu Kadınlar Süper Ligi ve Süper Kupa; Erkekler Süper Ligi, Erkekler Süper Kupa ve Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi, Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Kabine, ankara, Güncel, Kabine, Gazze, Spor

