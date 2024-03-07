Güney Afrika Bakanı: BM Barışı Uygulama Kapasitesine Sahip Olmalıydı

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Birleşmiş Milletler (BM), barışı sağlama kapasitesine sahip olmadığını belirterek, "Eğer buna sahip olsalardı, barışı uygulama kapasitesi bugün sahada olurdu ve Filistin'de hayatlar kurtulurdu" ifadelerini kullandı.
Güney Afrika'nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC), Johannesburg şehrinin Lenasia semtinde düzenlediği Filistin'le dayanışma etkinliğinde konuşan Bakan Pandor, başta Filistin olmak üzere dünya genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için yeterince temsili ve etkili olmayan BM'de acil reform çağrısında bulundu.
Pandor, barışı sağlama konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine güvenilemeyeceğini belirterek, "Huzur ve güvenliği sağlayamadıklarını gösterdiler." dedi.
BM'nin barışı izlemenin ötesine geçip, barışı uygulama kapasitesine sahip olması gerektiğine dikkati çeken Pandor, "Eğer buna sahip olsalardı, barışı uygulama kapasitesi bugün sahada olurdu ve Filistin'de hayatlar kurtulurdu" diye konuştu.
Gazze'ye yardım için askeri destek çağrısı
AA muhabirinin, "Güney Afrika'nın " İsrail'e dost" ülkelere, ablukanın kırılması için 'asker desteği' çağrısına" ilişkin sorusunu yanıtlayan Pandor, "Filistin'e acil yardım ulaştırılması gerekiyor. Bunu nasıl yapabileceğimizi biliyorum. İsrail'e silah veren, büyük ordulara sahip güçlü ülkeler, 700 tırlık yardım malzemesinin Gazze'ye götürülmesi için Refah sınırına askerlerini göndermeleri gerekiyor." dedi.
Pandor, hali hazırda İsrail açıkca bir soykırım gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Eğer yiyecek, su, enerji sağlamayı reddediyorsam amaç bellidir. Eğer size bir B noktasına taşınmanızı söyleyip, taşındığınız zaman seni öldürüyorsam, sonra B noktasından alıp A noktasına geri götürüp öldürmeye devam ediyorsam, benim amacım soykırımdır." ifadelerini kullandı.
"İsrail'in pislikleri dünyaca görülür hale geldi"
Pandor, Hamas'ın yasal kolu ilan edilip, İran tarafından finanse edilmekle itham edildiğini belirterek, "Hatta Hristiyanlara karşı olduğumu söylüyorlar. O bir Müslüman, bu yüzden bu konuyu ele alıyor diyorlar" dedi.
Güney Afrika'nın UAD'ye başvurusunun, İsrail'in işlediği suçların ilk kez uluslararası platforma taşınması anlamı taşıdığını belirten Pandor, "Lahey'de masaya oturduğumuzda, İsrail'in yaptığı pislikler dünyaca görülür hale geldi" dedi.
Pandor, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının, en çok kendi büyük müttefiklerini baltaladığına dikkati çekerek, "Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılama konusunda İsrail destekçilerine büyük bir sorumluluk düşüyor" diye konuştu.
Filistin halkı birlik olmalı
Filistin halkının kendilerine kimin liderlik edeceğine karar vermesi gerektiğini belirten Pandor, "Filistin'deki tüm kesimler oturup konuşmalı çünkü gücünüzü ve düşüncelerinizi bir araya getirmek yerine gruplara ayrılırsanız hiçbir işe yaramazsınız" ifadelerini kullandı.
Pandor, UAD'nin İsrail aleyhine verdiği kararının, Filistinliler, Güney Afrikalılar, insanlığı destekleyenler için büyük bir kazanç olduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › Güney Afrika Bakanı: BM Barışı Uygulama Kapasitesine Sahip Olmalıydı - Son Dakika
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