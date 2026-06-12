Güney Kore'de eski lider Yoon'a 30 yıl hapis - Son Dakika
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Güney Kore'de eski lider Yoon'a 30 yıl hapis

Güney Kore\'de eski lider Yoon\'a 30 yıl hapis
12.06.2026 09:51
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Güney Kore mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang üzerinde askeri dron uçurarak düşmana yarar sağlamaktan suçlu bulup 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eski Savunma Bakanı da aynı cezayı aldı.

Pyongyang üzerinde askeri dron uçurulmasını emretmekle suçlanan eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a 30'ar yıl hapis cezası verildi.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'u dron ihlallerine yönelik talimat vererek "düşmana yarar sağlamak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından hüküm giydiğine karar verdi.

PYONGYANG'I PROVOKASYONLA SUÇLADI

Mahkeme, Yoon'un Ekim 2024'te verdiği dron talimatıyla Pyongyang yönetimini provoke ettiğini belirtti.

Karar kapsamında Yoon'a 30 yıl hapis cezası verilirken, avukatları hükmü temyize taşıyacaklarını açıkladı.

Dava kapsamında eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun da 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

SIKIYÖNETİM VE AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak Ulusal Meclisin kararı kaldırmasının ardından geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği oylamada azli talep edilen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025 tarihinde aldığı kararla Ulusal Meclisin azil talebini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de eski lider Yoon'a 30 yıl hapis - Son Dakika

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