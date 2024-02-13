Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da Sağanak ve Kar Uyarısı - Son Dakika
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Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da Sağanak ve Kar Uyarısı

Güneydoğu ve Doğu Anadolu\'da Sağanak ve Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş çevresinden başlayarak Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Tunceli, Bingöl'ün güneybatısı, Batman'ın kuzeyi, Mardin'de yerel olarak kuvvetli olacak. Yarın öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

13.02.2024 13:03
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Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı iller için sağanak ve kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen yağışlar, bu akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinden başlamak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Tunceli, Bingöl'ün güneybatısı, Batman'ın kuzeyi, Mardin, yarın öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Bölgenin güneybatısında yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş ile Tunceli'nin kuzey ve yüksek kesimleriyle Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Kaynak: AA

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