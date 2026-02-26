Güngörende Kız Tarafından Vurulan Babanın Ölümü

GÜNGÖREN'de 16 yaşındaki kızı E.D. tarafından uyurken başından silahla vurulan Murat Dilsiz'in ölümüne ilişkin eşi ve kızları hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Anne Eylem Dilsiz mahkemede yaptığı savunmada "Beni bir de çocuklarımı dövüyordu. Beni boğmaya çalıştı. Kendimi zorla onun elinden kurtardım. Ben de çocuklarımın odasına gittim. Uyudum. Sabahleyin kızım bana 'ben babamı vurdum' dedi. İnanmadım. Odaya gittim baktım ölmüştü" dedi. Murat Dilsiz'in kızı E.D. ise, "Ben yapmasaydım o bize daha büyük zararlar verirdi, o yapardı. Olay günü babam kendi odasında yatıyordu. Ben bizim odada tek uyanıktım, ağlıyordum, ne yapacağımı bilmiyordum. Film izliyordum, filmde biri birini öldürüyor, eldiven takıp parmak izini saklıyordu, bu aklıma geldi. Sonra arka odaya gittim, çekmecemden eldiveni aldım, taktım. Zaten silah kullanmayı biliyordum. Ondan sonra gittim başında bekledim, oturdum. Sonra elim tetiğe gitti, bastım. Silahtan ses çıkmadı" diye konuştu. Mahkeme Eylem Dilsiz'in tutuklanmasına karar verirken duruşma 2 Nisan'a ertelendi.

Olay, 9 Aralık 2024 tarihinde Sanayi Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Polisi arayan Eylem Dilsiz (45), eşinin intihar ettiğini söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından silahla vurulmuş halde yerde yatan Murat Dilsiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede Dilsiz'in yanında silah da bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, Murat Dilsiz'in kızı E.D. (14) cenaze için gittiği Diyarbakır'da kuzeni B. Dilsiz'e babasını silahla öldürdüğünü söyledi. E.D., gece 02.00'a kadar annesi ve babasının tartıştığını, babası uyuduktan sonra annesinin eline silah vererek babasını öldürmesini söylediğini, eldivenleri takarak kanepenin üzerine çıkıp uyuyan babasına ateş ettiğini kuzenine anlattı. Cinayetten sonra ise eldivenleri binanın havalandırmasına attığını ardından duş alıp kıyafetlerini yıkadığını annesinin ise silahı bir bezle temizleyip babasının yanına koyduğunu söyledi. Bunun üzerine B. Dilsiz savcılığa giderek şikayette bulundu. Anne Eylem Dilsiz ve abla Rojin Dilsiz (23) gözaltına alındı.

Olayla ilgili Bakırköy 17 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar E.D, Rojin Dilsiz ve Eylem Dilsiz ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

'BEN YAPMASAYDIM O YAPACAKTI'

18 yaşından küçük olan E.D. savunmasında, "Annem zar zor babamın elinden kurtuldu, bizim odaya geldi. O sırada gece saat 1-2 gibiydi. Ben uyanık olduğum için anneme sordum ne oldu diye. Dedi ki, 'baban beni zorla boğmaya çalıştı, zar zor kurtuldum'. Ben de ağlamaya başladım. Annem de köşeye geçti uzandı. Gece boyunca uyudu, sonra ben de ağlamaktan bir şey yapamadım. Sonra bir ara amcamın dediği aklıma geldi. 'Keşke onu öldürseniz de, siz de kurtulun, biz de kurtulsak' demişti. Bu aklıma geldi, beni taciz ettiği aklıma geldi. Tüm her şey üst üste geldi. Yapacak bir şeyim yoktu, mecbur kaldım. Daha önce de karakola şikayette bulunduk. Bizim yapacak bir şeyimiz olmadığı için mecbur kaldım. Ben yapmasaydım o bize daha büyük zararlar verirdi, o yapardı. Kavga anında, silahın yerini biliyordum. Babam kavgada her şeyi yaptığı için, korktum silahı gizlice onun arkası dönükken koltuğun altından aldım, kendi çekmeceme koydum, ani hareketler yapmasın diye. Sonra çekmecemde kaldı gün boyu. Ondan sonra zaten yine kavga başladı. Sonra da bir anda sıkmaya karar verdim" dedi.

'İZLEDİĞİM FİLMDEN ESİNLENİP BABAMI ÖLDÜRDÜM'

Olayı anlatmaya devam eden E.D.,"Olay günü babam kendi odasında yatıyordu. Ben bizim odada tek uyanıktım, ağlıyordum, ne yapacağımı bilmiyordum. Elim kolum bağlıydı. Hem film izliyordum, filmde biri birini öldürüyor, eldiven takıp parmak izini saklıyordu, bu aklıma geldi. Sonra arka odaya gittim, çekmecemden eldiveni aldım, taktım. Zaten silah kullanmayı biliyordum. Babam öğretmişti. Biz bazen köye gittiğimizde öğretiyordu. Ondan sonra gittim başında bekledim, oturdum. Sonra elim tetiğe gitti, bastım. Silahtan ses çıkmadı. Eğer ses çıksaydı karşı komşumuz hemen gelip müdahale ederdi. Silahtan neden ses çıkmadı bilmiyorum. Silah hem küçüktü hem de eğer ses çıksaydı karşı komşumuz hemen bize gelirdi. Çünkü onun bize zarar vermesinden çok korkuyordu. Silahı sonra eline tutuşturdum. Ondan sonra odada kaldım birkaç dakika. Sonra direkt gittim banyoya. Barut kokusu çok vardı üstümde. Saçımı yıkadım. Sonra gittim üstümü değiştirdim. Gittim, oturdum, saate baktım saat 7 gibiydi. Hiç babamdan ses falan da çıkmıyordu. Sonra gittim annemi uyandırdım. Çok korkuyordum. Anneme, babamı öldürdüğümü söyledim" diye konuştu.

'EŞİM BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI'

Eylem Dilsiz ise savunmasında, "Eşim Suudi Arabistan'a gitmeden önce aramız çok iyiydi. Altı ay oraya çalışmaya gitti. Oradan bir tane arkadaşı vardı. O arkadaşını çok seviyordu. Türkiye'ye geldiği zaman arkadaşı vefat etti. Sonra psikolojisi bozuldu. Olay günü de her akşam olduğu gibi kavga ediyorduk. Beni ve çocuklarımı dövüyordu. Bizi odaya koyuyordu. Kabloyla dövüyordu. Olay günü de yine iki elimi tuttu. Bir eliyle de ağzımı burnumu kapattı. Beni boğmaya çalıştı. Kendimi zorla onun elinden kurtardım. Beni odadan kovdu. Ben de çocuklarımın odasına gittim. E.D. geldi bağırdı. 'Baba niye böyle bir şey yaptın? Sen her zaman yemin ediyordun. Ben daha böyle bir şey yapmayacağım. Niye böyle bir şey yapıyorsun?' dedi. Murat beni odadan kovdu. Ben de çocuklarımın yanına gittim. Uyudum. Sabahleyin kızım bana ben babamı vurdum dedi. İnanmadım. Odaya gittim baktım ölmüştü" ifadelerini kullandı.

'KULAKLIKLA YATTIĞIM İÇİN SİLAH SESİNİ DUYMADIM'

E.D.'nin ablası Rojin Dilsiz savunmasında, "Olay günü yine kavga olduğu için ben artık her gece alıştığım için odama çekiliyordum. Odama çekildikten sonra gelip babam uyandırmaya çalışıyordu. Uyandırmaya çalışıyordu da uyanmıyordum. Kalkıp kavga edelim diye hep bunu söylüyordu. Ben de artık son zamanlarda kulaklığımı takıp uzanıyordum. O kavga sesini duymak istemediğim için. Sonra sabah da kalktım, odaya gittim. Sürekli her sabah kalkıp bizi uyandırıp bağırıp çağırıyordu siz niye işe gitmiyorsunuz diye. Ancak bu sefer bizim odamıza gelmedi. Ses çıkmayınca ben odaya gittim. O şekilde görünce artık bağırıp çağırdım. Kulağımda kulaklık olduğu için silah sesi duymadım" dedi.

ANNE EYLEM DİLSİZ TUTUKLANDI

Savunmaların ardından alınan avukat beyanları sonrası ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan anne Eylem Dilsiz'in 'Tasarlayarak, eşi kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 2 Nisan'a ertelendi.