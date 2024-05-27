08.00 - EFES-2024 tatbikatı devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
10.00 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. (ANKARA)
10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak. (ANKARA)
10.00 - TÜİK, mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)
12.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenecek Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)
13.00- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)
13.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA
14.00-14.30 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › Günlük Gündem: EFES-2024 Tatbikatı Devam Ediyor, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapılacak - Son Dakika
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