Günlük Gündem: TCMB Anketi, Üretici Fiyat Endeksi ve Diğer Gelişmeler - Son Dakika
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Günlük Gündem: TCMB Anketi, Üretici Fiyat Endeksi ve Diğer Gelişmeler

Günlük Gündem: TCMB Anketi, Üretici Fiyat Endeksi ve Diğer Gelişmeler

Bugün Türkiye'de TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi, TÜİK'in yurt dışı üretici fiyat endeksi açıklaması, DİSK'in Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'in anma töreni, TGS İzmir şubesinin basın açıklaması, baroların sokak hayvanlarına ötanazi öngören kanun teklifine tepki göstermesi, sağlık emekçilerinin yetki gasbı konusunda basın açıklaması yapması, CHP MYK toplantısı, Hayvanları Koruma Kanunu teklifi görüşmeleri, Kamu Sendikaları Platformu'nun basın açıklaması ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile görüşmesi gerçekleşecek.

22.07.2024 09:37
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10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, haziran ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - DİSK'in Kurucu Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Türkler, katledilişinin 44'üncü yılında mezarı başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.00- TGS İzmir şubesi, "Gazeteciler Yürüyor, Geçinemiyoruz" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

12.00 - Farklı illerden gelen baroların temsilcileri, TBMM'de komisyonda görüşmelerine devam edilecek olan sokak hayvanlarına "ötanazi" öngören kanun teklifine tepki amacıyla Kuğulu Park'ta basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

12.30- Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından, "yetki gasbı" konusunda Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

13.00 - CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

14.00- Sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasını öngören ve geçen hafta tartışmalar nedeniyle ertelenen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam edilecek. (ANKARA)

14.00 - Kamu Sendikaları Platformu, ILO Türkiye Ofisi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

14.30 - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TBMM'de bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

Anka Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Aylin Nazlıaka, Kemal Türkler, Türkiye, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlük Gündem: TCMB Anketi, Üretici Fiyat Endeksi ve Diğer Gelişmeler - Son Dakika

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