Günlük Gündem: TCMB Anketi, Üretici Fiyat Endeksi ve Diğer Gelişmeler

Güncel

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, haziran ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - DİSK'in Kurucu Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Türkler, katledilişinin 44'üncü yılında mezarı başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.00- TGS İzmir şubesi, "Gazeteciler Yürüyor, Geçinemiyoruz" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

12.00 - Farklı illerden gelen baroların temsilcileri, TBMM'de komisyonda görüşmelerine devam edilecek olan sokak hayvanlarına "ötanazi" öngören kanun teklifine tepki amacıyla Kuğulu Park'ta basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

12.30- Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından, "yetki gasbı" konusunda Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

13.00 - CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

14.00- Sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasını öngören ve geçen hafta tartışmalar nedeniyle ertelenen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam edilecek. (ANKARA)

14.00 - Kamu Sendikaları Platformu, ILO Türkiye Ofisi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

14.30 - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TBMM'de bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

Anka Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...