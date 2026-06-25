Günün Haberleri: Kalkınma Yolu, Togg, Kantin Denetimi ve Daha Fazlası

6 Nisan 1920

1- Kalkınma Yolu'nda ilk hedef demir yolu hattının tamamlanması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Orta Doğu'daki savaş ve gerginlikler nedeniyle ulaşım hatlarında ciddi sıkıntılar yaşandı. Bu noktada Kalkınma Yolu ciddi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor"

"Kalkınma Yolu'nda ilk etapta demir yolunu hayata geçirelim diye mutabık kaldık, ilerleyen dönemde de otoyolu devreye alma düşüncesindeyiz"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Togg kuruluşunun 8'inci yılında 105 bini aşkın kullanıcıya ulaştı

???????- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'nin otomobili" vizyonuyla yola çıkan, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu küresel mobilite teknolojileri markası Togg, 8'inci yılını geride bıraktı

2026'nın ilk 5 ayında Türkiye pazarında iki modeliyle ilk iki sırada yer alan Togg'un T10X modeli 9 bin 70 satışla birinci, T10F ise 7 bin 675 satışla ikinci olurken, toplamda 16 bin 745 satışa ulaşan markanın elektrikli otomobil pazar payı yüzde 25'e çıktı

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

3- Okullarda kantin ve yemekhanelere "Soğuk Zincir Dijital Takip Sistemi" kurulacak

MEB'in yayımladığı "İklim Değişikliği Eylem Planı"na göre, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında güvenilir gıdaya erişim ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması sağlanacak

Okul menülerinde karbon ayak izi düşük, bölgesel ve mevsimsel ürünlerin önceliklendirildiği "Sürdürülebilir Menü Yönetim Sistemi" tasarlanacak

Okul kantini ve yemekhanelere tuzsuz diyet menüsü eklenecek

(Şeyma Güven/Buğrahan Ayhan/Ankara)

4- Ruhsat izni verilen daire sayısı son 9 yılın zirvesinde

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz: "Yapı ruhsatlarında görülen artışlar ve son 9 yılın ilk çeyrek rekoru, öncelikle ertelenen projelerin yeniden devreye alınmasının sonucudur"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik: "Daha kentsel dönüşüm merkezli bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Konuttaki yeni düzenlemelerle birlikte önümüzdeki süreçte konut üretiminin daha da artacağını düşünüyoruz"

"Devletimizin kentsel dönüşüme yönelik sağladığı yeni teşvikler, Yarısı Bizden gibi kampanyaların yarattığı ivme ve ruhsat süreçlerinin dijitalleşmesiyle hız kazanması, üreticiye güven veriyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- Yağışlar tarıma yaradı, üretim ve verimde "bahar havası" esiyor

Tarım ve Orman Bakanlığının analizine göre mayıs yağışlarında son 33 yılın en yüksek seviyesi ölçülürken normaline kıyasla yüzde 81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98 artış kaydedildi

1 Ekim 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan 8 aylık "2026 su yılı" yağışları da normalinin yüzde 34, geçen yıl yağışlarının yüzde 75 üzerinde gerçekleşti, son 66 yılın en yüksek seviyesi görüldü

Mevcut meteorolojik koşulların devamı halinde ülke genelinde hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim ve üretim miktarlarının uzun yıllar ortalamalarında veya üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

6- Görev süresi dolan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Türkiye'den "kalbinin bir parçasını" bırakarak ayrılıyor:

"Nereye gidiyorsak aile olarak, oranın yemek kültürünü yaşamaya çalışıyoruz. Mumbar olsun, pöç olsun, yabancıların denemek istemediği şeyler olsun. Kokoreçi herkes bilir..."

"Belki bir Türk'ten daha fazla gezmiş olabilirim, bilemiyorum ama 81 ilden 7'sine gidemedim. Türkiye'nin 74 ilini gezdim"

(Sümeyye Dilara Dinçer/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Kur'an kurslarında 4-6 yaş grubundaki 230 bin öğrencinin eğitimi tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut:

"Bu yıl daha fazla çocuğa ulaşacak şekilde hazırlandık. Kitaplarımızı hazırladık, kendilerine ulaştırılması için müftülüklerimize ilettik. Bu eğitimleri verecek öğreticilerimiz için hizmet içi eğitimler planladık"

(Fırat Taşdemir/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, vakfın dünyanın kaderi için önemli işlere imza attığını söyledi:

"Dünyadaki sayılı sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldik"

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Görüntülü)

9- BM Nüfus Fonu, kadınlara ve kız çocuklarına COP31'de daha çok söz hakkı istiyor

UNFPA Türkiye Temsilcisi, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü Mariam A. Khan:

"UNFPA olarak bizim için halk sağlığı, üreme sağlığı, güvenli annelik ve kadınlar, çocuklar ve gençler için şiddetin önlenmesi gibi konuların iklim tartışmalarının bir parçası olması kritik öneme sahip. Çünkü iklim kırılgan grupların zaten karşı karşıya olduğu bu sorunları doğrudan etkiliyor ve COP31 sürecinde bu konuları tartışmak ve çözümler üretmek için paydaşlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

"İklim değişikliği her şeyden önce insanlar için bir tehdit ve bu nedenle odağımızda mutlaka insanlar olmalı. Kadınları ve gençleri çözümün tanımlanma sürecine dahil edin"

???????(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

10- Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Işık Yavuz:

"Sıcak havalarla, özellikle kalp, diyabet ve böbrek hastalarında acil servis başvuruları artabiliyor. Doğrudan sıcak çarpması gibi komaya kadar gidebilen ağır tablolar var"

"Vücudun sıcaklığa uyum kapasitesi herkeste aynı değil. Örneğin 65 yaş üstü bireylerde bu kapasite azalıyor. Çocuklarda ise henüz tam gelişmemiş oluyor. Gebelerde de vücudun geçirdiği değişiklikler nedeniyle sıcakların etkileri daha belirgin hissedilebiliyor"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Başkentte 471 çift, "26.06.2026"da nikah masasına oturacak

Ankara'da nikah törenlerini özel tarihe denk getirmek isteyen 471 çift, yarın evliliğe adım atacak

ABB'ye 34, Altındağ 163, Çankaya 49, Yenimahalle 55, Sincan 26, Etimesgut 38, Keçiören 56, Pursaklar 12, Mamak'ta ise 38 çift, evlenmek için başvuru yaptı

(Semih Erdoğdu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Pandemide edindiği hobisi apartman dairesini 500 bitkilik bahçeye dönüştürdü

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan Burak Baykan:

"500'e yakın bitkim var. Bitkilerimin çoğunu Tayland ve Hollanda'dan getirtiyorum, Türkiye'de birkaç bitki satıcısından temin ediyorum ya da benim gibi bu hobiyle ilgilenen kişilerden satın alıyorum"

"Misafirlerim ilk kez evimi görünce genelde 'Delirmişsin.', 'Bu kadar bitkiye nasıl bakabiliyorsun?', 'Hepsini nasıl suluyorsun?' diyorlar. Aslında hepsini aynı anda sulamıyorum. Pazartesi günü evin bir tarafına vakit ayırırken, salı günü diğer tarafına ayırıyorum"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- A Milli Futbol Takımı, 654. maçına ABD karşısında çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında yarın Los Angeles'ta ABD ile karşılaşacak Türkiye, 103 yıllık tarihinde 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 243 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 36'ncı maçını oynayacak

(Hilmi Sever/California) (Grafikli)

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