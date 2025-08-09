Gurbetçiler Vatan Hasretiyle Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gurbetçiler Vatan Hasretiyle Dönüyor

09.08.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden gelip yaz tatillerini ana vatanda geçiren gurbetçilerin, dönüş yolculuğu sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturan gurbetçiler, 33 dereceyi bulan sıcakta ana vatandan ayrılmanın burukluğuyla yola koyuldu. Yolculuğunda gözyaşlarına tutamayan İsmail Türkoğlu, Gelirken seviniyoruz, giderken üzülüyoruz dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve tatillerini geçirmek üzere 22 Haziran'dan itibaren ana vatana gelen gurbetçilerin, izinlerini tamamlayıp yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak gurbetçiler zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Edirne'de 33 dereceyi bulan sıcak havayla da mücadele eden gurbetçiler, bir yandan da ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gurbetçilerin hızlı şekilde geçişlerini sağlamak için ek peronlar devreye alındı, 24 saat görev yapan personel sayısı da artırıldı. Belçika'dan gelen ve yıllık iznini Kayseri'de geçiren İsmail Türkoğlu, dönüş yolunda duygusal anlar yaşadı. Ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşayan ve gözyaşlarını tutamaya Türkoğlu, Tatile geldim zor oluyor, gelirken seviniyoruz, giderken üzülüyoruz. Dün gece saat 9'da çıktık, bugün saat 11'de burada olduk. Yılbaşında bir daha geleceğiz. Artık Erdoğan sayesinde yollar açıldı. Rahat rahat gelip gidebiliyoruz, daha önce senede bir kere, iki senede bir gelebiliyorduk. Şimdi senede iki oldu. Akrabaları bıraktık, vatandan da ayrıldık diye konuştu.

'SEVİNÇLE GELDİK, HÜZÜNLE DÖNÜYORUZ'

Zonguldak'ta yıllık iznini geçirip yaşadığı Almanya'ya dönen Hatice Akoğlu, Sevinçle geldik hüzünle gidiyoruz. Ailemizi gördük. Vatanımız çok güzel, çok seviyoruz. İnşallah gene geleceğiz en kısa zamanda, güzel geçti tatilimiz dedi.Almanya'ya dönen İbrahim Öksüz ise Türkiye'deki trafikten şikayet etti. Sürücülerin ve motosiklet kullananların bir kısmının kurallara uymadığını söyleyen Öksüz, Bunların bir an önce düzeltmesi lazım. İzine geliyoruz, yani böyle mutlu dönmek istiyoruz. Mutlu memleket görmek istiyoruz. Kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Bizimki aslında akraba ziyareti, tatil yaptık sayıyoruz geri dönüyoruz ifadelerini kullandı.

'VATAN BAŞKA BİR ŞEY'

Hollanda'da yaşayan Süleyman Aktaş da tatilini Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde geçirdiği belirterek, Bir ay tatil yaptık. Tatilimiz güzel geçti. Memleketi özlüyoruz, denize gittik. Emirdağlıyız biz aslen, Emirdağ bizim meşhur. Turistimiz bol. Orası da artık bizim vatanımız oldu. Ben 35 senedir Hollanda'dayım ama illa ki vatan başka bir şey. Türkiye başka bir şey bizim için. Tabii ki içimizde bir burukluk var, şu an dönüyoruz. Ama gelirken bir sevinçle geliyoruz. Şimdi artık yol bitmiyor bizim için diye konuştu. Bingöl'de yıllık iznini tamamlayıp Almanya'ya dönen Ayşe Dere, Üzüntü her seneki gibi, girerken sevinç, çıkarken üzüntü var. Ama tabii oraya da ait olduğumuz için orayı da özlüyoruz. Yaklaşık 1 ay gezdik. Memleket zaten Bingöl, yolumuz bayağı uzundu. Yani iki gündür zaten yoldayız. Sırf buraya gelebilmek için, bir o kadar yolumuz var. İnşallah herkes kazasız belasız evine varsın dedi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Türkiye, Güncel, Turizm, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurbetçiler Vatan Hasretiyle Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı 4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı

10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
14:50
Olimpiyat Şampiyonu, havalimanında erkek arkadaşına saldırdı
Olimpiyat Şampiyonu, havalimanında erkek arkadaşına saldırdı
14:33
Çanakkale’de orman yangını 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de orman yangını! 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
14:29
İletişim Başkanı Duran’dan İsrail’in Gazze’yi işgal planına sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze'yi işgal planına sert tepki
14:28
Hemzemin geçitte intihar gibi hata: Araç paramparça oldu
Hemzemin geçitte intihar gibi hata: Araç paramparça oldu
14:17
Beşiktaş Ndidi’yi resmen açıkladı İşte maliyeti
Beşiktaş Ndidi'yi resmen açıkladı! İşte maliyeti
14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
14:03
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
14:02
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
13:59
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 12:13:21. #7.12#
SON DAKİKA: Gurbetçiler Vatan Hasretiyle Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.