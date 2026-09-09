Gürcistan'da Çin sermayeli ilk rüzgar enerjisi santrali projesinin temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürcistan'da Çin sermayeli ilk rüzgar enerjisi santrali projesinin temeli atıldı

Gürcistan\'da Çin sermayeli ilk rüzgar enerjisi santrali projesinin temeli atıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli Sichuan Enerji'nin yatırımlarıyla kurulacak İmereti rüzgar enerjisi santrali projesinin temeli Tiflis'te atıldı ve ülkede Çin sermayesiyle inşa edilecek ilk yeni enerji projesinin inşaatı başladı. 104 megavat gücündeki santralin yılda 340 milyon kilovat-saat üretimiyle 90 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması planlanıyor.

TİFLİS, 9 Eylül (Xinhua) -- Çinli Sichuan Enerji Uluslararası Yatırım Şirketi'nin yatırımlarıyla kurulacak İmereti rüzgar enerjisi santrali projesinin temel atma töreni, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirildi.

Pazartesi günü düzenlenen törenle Gürcistan'da Çin sermayesiyle inşa edilecek ilk yeni enerji projesinin inşaatı resmen başladı.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Enerji Politikası ve Yatırım Projeleri Daire Başkanı Margalita Arabidze törende yaptığı konuşmada, Gürcistan'da elektrik tüketiminin son yıllarda arttığına dikkat çekerek, yerli enerji kaynaklarını geliştirmenin enerji sektörünün en önemli önceliği olduğunu söyledi.

Çinli şirketlerin Gürcistan'da rüzgar enerjisi sektörünün gelişiminde önemli rol oynayacağını belirten Arabidze, İmereti projesi gibi girişimlerin, ülkenin enerji karmasında yeşil enerjinin payını artıracağını ve enerji bağımsızlığına katkıda bulunacağını vurguladı.

Gürcistan Ulusal Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu Başkanı Davit Narmania ise İmereti projesinin, ülkenin enerji sistemini güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunacağını ve ekonomik büyüme için ek fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Çin teknolojileri ve ekipmanlarının an itibarıyla Gürcistan'ın enerji sektöründe yaygın olarak kullanıldığını kaydeden Narmania, projenin Gürcistan ile Çin arasındaki etkin teknolojik işbirliğine örnek teşkil edeceğini söyledi.

Çin'in Gürcistan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dai Chunyong da projenin Çinli şirketlerin Gürcistan'ın enerji sektörüne duyduğu güveni yansıttığını belirterek, kalkınma fırsatlarını paylaşmak ve iki halkın refahını yükseltmek üzere Gürcistan ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Dai, Çinli şirketlerin yatırım yaptığı veya üstlendiği yeni enerji projelerinin ve diğer projelerin, karbon emisyonlarının azaltılmasına ve Gürcistan'ın ekonomik kalkınmasının desteklenmesine katkıda bulunacağını da dile getirdi.

İmereti projesi, Gürcistan'ın İmereti bölgesindeki Saçhere Belediyesi sınırları içinde yer alıyor. Projenin ilk etabının 104 megavatlık kurulu güce sahip olması planlanıyor. Faaliyete geçtiğinde yılda yaklaşık 340 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi beklenen santralin, 90.000'den fazla yerel hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, 9 Eylül, Tiflis, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Çin sermayeli ilk rüzgar enerjisi santrali projesinin temeli atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Yaşını duyan bir daha izliyor Rahmi Koç pistin tozunu attırdı Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Apple’dan yıllar sonra bir ilk Fiyatı dudak uçuklatacak Apple'dan yıllar sonra bir ilk! Fiyatı dudak uçuklatacak
Şampiyonlar Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nı kabul etti Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti
Husilerden Suudi Arabistan’a büyük saldırı Kritik üs hedefte Husilerden Suudi Arabistan'a büyük saldırı! Kritik üs hedefte
Putin ile Trump’tan sürpriz görüşme Avrupa’nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu Putin ile Trump'tan sürpriz görüşme! Avrupa'nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu

14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
13:32
Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu
Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu
13:07
Günler sonra ortaya çıktı Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
12:00
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
11:15
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 14:11:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Gürcistan'da Çin sermayeli ilk rüzgar enerjisi santrali projesinin temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement